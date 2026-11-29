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Πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία της Αττικής προκαλούν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Άργος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα, τα νερά μετέτρεψαν σε «ποτάμι» την οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Στο συμβάν κλήθηκαν πυροσβέστες που τους απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο διεκόπη, καθώς η στάθμη κρίνεται επικίνδυνη.

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Κακοκαιρία Άργος: Πτώση πελώριου δέντρου πάνω σε αυτοκίνητα στην Κηφισιά – Έκοψε καλώδια ηλεκτροδότησης



Σοβαρές φθορές σε δύο αυτοκίνητα προκάλεσε ένα μεγάλο δέντρο που έπεσε το απόγευμα της Κυριακής σε αυτοκίνητα επί της οδού Σαρανταπόρου στην Κηφισιά. Στο σημείο εκλήθη και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το μεγάλο δέντρο έκοψε και καλώδια ηλεκτροδότησης. Η κυκλοφορία στον δρόμο έχει διακοπεί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Κυκλοφοριακά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου, στην περιοχή του Πικερμίου.



Επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στη Βοιωτία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού, από τον κόμβο Οινόης-Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.



Παράλληλα, στην περιοχή Πολυδένδρι του Ωρωπού έχει διακοπεί, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.



Δυσχέρεια στην κυκλοφορία καταγράφεται επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων, σε τρία σημεία της λεωφόρου Ποσειδώνος:



– Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά.

– Στο ύψος της οδού Κανάρη, στην περιοχή του Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

– Στο ύψος της οδού Γλαύκου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

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