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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία «Άργος» προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω πτώσης βράχων στην παλαιά εθνική οδό.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, θέτοντας πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τις πλημμυρισμένες περιοχές και τα παραθαλάσσια σημεία.

Το υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική παύση εξωτερικών χειρωνακτικών εργασιών και διανομών για την Κυριακή σε περιφέρειες που αναμένεται να πληγούν έντονα.

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Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας καταγράφονται το Σάββατο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» επεκτείνεται προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται η Αττική για το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα μπαίνει και η Κρήτη από τη Δευτέρα.

Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη από το βράδυ του Σαββάτου (28/11) σε περιοχές της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» που πλήττει τη χώρα επεκτείνεται στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα.

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Ειδικότερα, λίγο μετά τις 20.00 έντονα φαινόμενα καταγράφονται σε Δροσιά, Εκάλη, Παπάγου, Μάνδρα, Ψυχικό, Καλύβια, Άγιο Στέφανο και Περιστέρι.

Πλημμύρες και προβλήματα στην Κέρκυρα

Προβλήματα καταγράφονται το απόγευμα του Σαββάτου στη νότια Κέρκυρα, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται εκ νέου σε εξέλιξη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Τεράστιες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε κυρίως τη νότια Κέρκυρας. Στους Αργυράδες ο δρόμος έπεσε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον η πρόσβαση για τα αυτοκίνητα.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε επεμβάσεις στην περιοχή της Πετριτής: τρεις για άντληση υδάτων από κατοικίες και δύο για απεγκλωβισμό οδηγών.

Προβλήματα στις μετακινήσεις σημειώθηκαν και στη βόρεια Κέρκυρα, ενώ νερά κάλυψαν το οδόστρωμα στην περιοχή της γέφυρας Κάιζερ και στα Μωραΐτικα.

Πτώση βράχων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ευηνοχωρίου, στην Αιτωλοακαρνανία, εξαιτίας πτώσης βράχων στο οδόστρωμα.

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Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω της Ιόνιας Οδού και του εσωτερικού οδικού δικτύου του Ευηνοχωρίου.

Κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ»: Σε κόκκινο συναγερμό η Θεσσαλία την Κυριακή

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται αύριο, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοτελούς διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων (κόκκινη προειδοποίηση), καθώς και πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε Red Code η Αττική – Σε επιφυλακή η Κρήτη

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ανακοινώνει την ένταξη της Αττικής και της Κρήτης στις περιφέρειες που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης.

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Ειδικότερα, σε Red Code βρίσκονται ή τίθενται οι ακόλουθες περιφέρειες:

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Αττική

Ιόνια Νησιά

Ήπειρος

Δυτική Ελλάδα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

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Αττική

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

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Κρήτη

Κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, υπογράμμισε την ανάγκη να βρίσκονται οι υπηρεσίες σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, χιονοπτώσεων, πτώσεων δέντρων και πιθανών βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

«Ο μηχανισμός αναπτύσσεται, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Νέα ενημέρωση, σε συνεργασία με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς το πρωί της Κυριακής.

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Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Σκιάθου, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κακοκαιρία «Άργος»: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το Σάββατο στις εξής περιοχές:

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση.

Στη Δυτική Πελοπόννησο, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Από τις βραδινές ώρες, στην Πιερία, τη Χαλκιδική, τη Λάρισα και τη Μαγνησία, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την Κυριακή τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν και να επεκταθούν, με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις ακόλουθες περιοχές:

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία).

Σποράδες.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα (Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα).

Εύβοια.

Σταδιακά, ανατολική και νότια Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, ανατολική Αρκαδία και Λακωνία).

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Παράλληλα, κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και πρόσκαιρα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου στα βόρεια.

Συστάσεις για τις μετακινήσεις και τις παραθαλάσσιες περιοχές

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνιστά να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, καθώς και οι υπαίθριες δραστηριότητες και οι μη αναγκαίες μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή χιονοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός ενδέχεται να προκαλέσουν εισροή θαλάσσιων υδάτων και τοπικές πλημμύρες. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν παραλιακούς δρόμους, λιμάνια, προβλήτες και χαμηλά παράκτια σημεία.

Ειδικές συστάσεις απευθύνονται επίσης σε αγρότες, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους, προκειμένου να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις τους και να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή και νερό για τα ζώα.

Οι οδηγοί που κινούνται σε ορεινές περιοχές καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να διαθέτουν κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, όπου απαιτείται.

Οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και τα προειδοποιητικά μηνύματα του 112, εφόσον αυτά αποσταλούν.

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους την Κυριακή

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου προβλέπεται υποχρεωτική παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις εξής περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε οικοδομές, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα και πατίνια (delivery).

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