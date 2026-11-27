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Τα Σύβοτα και η Πλαταριά στη Θεσπρωτία βρέθηκαν στο μάτι της κακοκαιρίας που ξεκίνησε χθες τη νύχτα και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ η κακοκαιρία σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα η πυροσβεστική είχε δεχθεί 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας: Οι 145 αφορούσαν για αντλήσεις με πυροσβέστες να παρεμβαίνουν σε 10 περιπτώσεις και οι 5 για μεταφορά ατόμων με 3 ηλικιωμένους να μεταφέρονται από το σπίτι τους σε ασφαλές σημείο.

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