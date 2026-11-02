Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία «Agneta» πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, θέτοντας ορισμένες περιοχές, όπως η Κεντρική Μακεδονία και η Ήπειρος, σε κατάσταση κόκκινης προειδοποίησης.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε πλημμυρισμένες περιοχές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή κινδύνων.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από την Τετάρτη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση προς το τέλος της εβδομάδας.

Η ναυσιπλοΐα επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα οκτώ μποφόρ στο Ιόνιο.

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Μια δύσκολη νύχτα περιμένει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία «Agneta» συνεχίζει την πορεία της από τη Δευτέρα 2 προς την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα. Το βαρομετρικό χαμηλό, που κινείται ανατολικά από τη νότια Ιταλία, επηρεάζει κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η ΕΜΥ εξέδωσε τη Δευτέρα Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Το όνομα «Agneta» προέρχεται από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αθήνα και Αττική: Βροχές τη νύχτα, βελτίωση από το μεσημέρι

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Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, περισσότερο πιθανές μετά τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει αρχικά άστατος, με πρόσκαιρους όμβρους, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται ανοίγματα και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί περίπου από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης για την Τρίτη.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένη προσοχή την Τρίτη

Στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, η Τρίτη αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με σταδιακή ύφεση προς το βράδυ. Η Κεντρική Μακεδονία έχει ενταχθεί στις περιοχές κόκκινης προειδοποίησης. Η θερμοκρασία στην πόλη εκτιμάται γύρω στους 11 έως 18 βαθμούς. Προσοχή χρειάζεται σε μετακινήσεις και σημεία με ιστορικό πλημμυρών.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα τη νύχτα της Δευτέρας και πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με υποχώρηση έως το απόγευμα της Τρίτης. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το κύριο βάρος των φαινομένων τοποθετείται την Τρίτη, όπως και στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο, τον Άγιο Ευστράτιο και τη Λέσβο. Στα Δωδεκάνησα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται έως το απόγευμα.

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου: Σταδιακή υποχώρηση

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Μετά την κορύφωση της Τρίτης, τα περισσότερα έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν. Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη περισσότερη ηλιοφάνεια με μέγιστη γύρω στους 18 βαθμούς. Η εικόνα παραμένει προγνωστική και οι τοπικές διαφοροποιήσεις πρέπει να παρακολουθούνται.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Ψυχρότερος καιρός

Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 17 βαθμούς με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πιο ψυχρός καιρός, γύρω στους 14 βαθμούς, με πιθανότητα ασθενούς βροχής ή ψιχάλας. Οι πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι αισθητά δροσερότερες.

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Παρασκευή 6 Νοεμβρίου: Περιορισμός των βροχών

Πιο σταθερός αλλά ψυχρότερος καιρός προβλέπεται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 15–16 βαθμούς με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 16 βαθμούς, με νεφώσεις που σταδιακά θα υποχωρούν. Δεν προκύπτει προς το παρόν επίσημη νέα κόκκινη προειδοποίηση για την ημέρα.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Φθινοπωρινό κρύο

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Η πρόγνωση δείχνει σχετικά ήπιες συνθήκες ως προς τα φαινόμενα, αλλά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα αναμένεται μέγιστη κοντά στους 15–16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη περίπου 14. Πρωινές θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς είναι πιθανές, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα και στα πιο ψυχρά προάστια.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Χωρίς νέα γενικευμένη κακοκαιρία στην πρόγνωση

Η Αθήνα αναμένεται να έχει αρκετή ηλιοφάνεια, με μέγιστη περίπου 16 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη προβλέπεται νεφελώδης, με τη θερμοκρασία κοντά στους 14 βαθμούς. Η πρόγνωση για το τέλος της εβδομάδας έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρειάζεται επικαιροποίηση.

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Κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

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ΚΟΚΚΙΝΗ: Από το βράδυ της Δευτέρας έως πρόσκαιρα το πρωί της Τρίτης στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την παράκτια Ήπειρο. Την Τρίτη, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα, στη δυτική, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, στη Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο και στη Λέσβο.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Την Τρίτη στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου έως το μεσημέρι, στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, καθώς και στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Οι ενδείξεις αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και δεν αποτελούν γενικευμένο Red Code για όλη τη χώρα.

Άνεμοι, θάλασσες και ακτοπλοΐα

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Την Τρίτη οι άνεμοι στα πελάγη μπορούν να φτάσουν τα 7 μποφόρ και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, σύμφωνα με το meteo.gr. Χρειάζεται αυξημένη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Δεν επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες γενικό απαγορευτικό απόπλου· τυχόν περιορισμοί εξαρτώνται από τις κατά τόπους αποφάσεις των λιμενικών αρχών και τις ενημερώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.

Πολιτική Προστασία: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χείμαρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, να ασφαλίζουν αντικείμενα που μπορούν να παρασυρθούν από τον αέρα και να μην εκτίθενται σε υπαίθριους χώρους κατά την εκδήλωση κεραυνών. Οι τοπικές οδηγίες των αρχών και οποιαδήποτε ειδοποίηση 112 πρέπει να τηρούνται άμεσα. Ιδιαίτερη επιφυλακή απαιτείται στις περιοχές της κόκκινης προειδοποίησης.

Πηγές: ΕΜΥ – Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 02/11/2026, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, meteo.gr – πρόγνωση 03/11/2026. Για τις ημέρες 04–08/11 χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά επικαιροποιημένες προγνώσεις ανά πόλη. Ενημέρωση: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, βράδυ.