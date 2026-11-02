Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κακοκαιρία πλήττει την πόλη Μπόντρουμ, στον δήμο Μούγλα της Τουρκίας, προκαλώντας καταστροφές και πλημμυρικά φαινόμενα και μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια λάσπης.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των τοπικών Αρχών, από την υπερχείλιση των υδάτων πλημμύρισαν τουλάχιστον πάνω από δέκα κατοικίες και τρεις επιχειρήσεις σε εννιά διαφορετικές γειτονιές του δήμου.

Advertisement

Advertisement

♦️ Bodrum’da sağanak hayatı felç etti: Evleri su bastı, otomobil denize sürüklendi https://t.co/szO44aN2Y9 https://t.co/zdO4ai8kXc — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) November 2, 2026

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τη στιγμή που ένα όχημα παρασύρεται από τον ορμητικό χείμαρρο και οδηγείται στη θάλασσα. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο TRT Haber, προκλήθηκαν τροχαία ατυχήματα λόγω της κακοκαιρίας στη συνοικία Γιαλικάβακ.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και του δήμου επιχειρούν για την άντληση των υδάτων από το οδικό δίκτυο και τον καθαρισμό των φραγμένων ρεμάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή του νερού.

Με πληροφορίες από: TRT Haber