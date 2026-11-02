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Είκοσι πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο και μετέφεραν τους επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της κακοκαιρίας Agneta, ο Δήμος Ρόδου ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Επιπλέον, στη Σάμο, πυροσβέστες απεγκλώβισαν έξι μαθητές από σχολικό λεωφορείο που ακινητοποιήθηκε στον Μαραθόκαμπο εξαιτίας κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα.

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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί, που εγκλωβίστηκαν σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή Πολύστρατο της Λίνδου, στη Ρόδο, εξαιτίας των ορμητικών νερών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Agneta.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:30.

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Στο όχημα, σύμφωνα με την Ροδιακή, επέβαιναν τέσσερα άτομα, ένας ημεδαπός άνδρας και τρεις αλλοδαποί, συγκεκριμένα μία γυναίκα, ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί.

Μετά την πραγματοποίηση κλήσης στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό των εγκλωβισμένων, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι συνθήκες στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η ροή του νερού ήταν ορμητική, ενώ η στάθμη του είχε φτάσει σχεδόν στο ύψος των παραθύρων του αυτοκινήτου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, να το σταθεροποιήσουν, προχωρώντας στη συνέχεια στον ασφαλή απεγκλωβισμό και των τεσσάρων επιβαινόντων.

Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Κακοκαιρία: Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, παιδικών σταθμών και αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την Τρίτη στη Ρόδο

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του Δήμου Ρόδου τη Δευτέρα 2/11/2026 και την Τρίτη 3/11/2026, για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, όλα τα Ειδικά Σχολεία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Κακοκαιρία-Σάμος: Μαθητές απεγκλωβίστηκαν από κατολίσθηση

Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η παροχή βοήθειας σε 6 μαθητές Γυμνασίου που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο στον Μαραθόκαμπο Σάμου, αναφέρει η ιστοσελίδα samosvoice.gr.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε λόγω κατολισθήσεων που είχαν προηγηθεί, από την κακοκαιρία.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 15:15 της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες, που προσέγγισαν το ακινητοποιημένο σχολικό και μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια, πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν και στις οικίες τους.

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