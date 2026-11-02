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Πέραν της Ρόδου, από έντονη κακοκαιρία επλήγη και η Σάμος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, ειδικά στην περιοχή του Ηραίου.

Νερά μπήκαν σε σπίτια και άλλα κτίρια, πλημμυρίζοντας υπόγεια. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, μηχανικοί της Περιφέρειας αναμενόταν να μεταβούν στο Ηραίον για αυτοψία στο ρέμα που υπερχείλισε.

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Αναλυτικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε λάβει 58 κλήσεις για τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο και το Βόλο.

Συγκεκριμένα:

-Στη Σάμο, 28 κλήσεις για παροχή βοήθειας και έγιναν ενέργειες για 10 αντλήσεις υδάτων.

– Στα Δωδεκάνησα 18 κλήσεις και ειδικά στη Ρόδο έγιναν ενέργειες για 3 αντλήσεις υδάτων, 1 κοπή δένδρου και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, ενώ στην Κάλυμνο έγιναν ενέργειες για 1 άντληση υδάτων και 1 κοπή δένδρου

– Στο Βόλο 12 κλήσεις και έγιναν ενέργειες για 7 αντλήσεις υδάτων και 2 κοπές δέντρων.

Όσον αφορά τη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοήθειας εφόσον απαιτηθεί.