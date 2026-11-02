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Σε κατακλυσμό παραπέμπουν οι εικόνες από τη Ρόδο, που επλήγη από ισχυρές βροχοπτώσεις τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του 112.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με τα μεγαλύτερα να καταγράφονται στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου. Στον Αρχάγγελο μεγάλοι όγκοι νερού μπήκαν στον οικισμό από διαφορετικές κατευθύνσεις, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους και παρασύροντας οχήματα. Σε ένα σημείο της περιοχής υπερχείλισε ποταμός, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 November 2, 2026

Οι βροχές έχουν κοπάσει πλέον και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ζημιών. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου, καθώς και στη νότια Ρόδο.