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Εκπαιδευτικές βολές με άρματα μάχης Leopard 1A5 πραγματοποιήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους ανθυπίλαρχους και μόνιμους λοχίες (ΤΘ) Τάξης 2026 των Βασικών Τμημάτων της Σχολής Τεθωρακισμένων,από τις 19 ως τις 30 Οκτωβρίου στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτόχωρου (ΠΒΑΛ), στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια των βολών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των πληρωμάτων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, στη χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων και στην τεχνική της βολής του άρματος μάχης Leopard 1A5.

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Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 13 ανθυπίλαρχοι εκ των οποίων 3 από την Κύπρο και 6 μόνιμοι λοχίες.