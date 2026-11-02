Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας, προβαίνοντας σε τουλάχιστον 5 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τη «Μακεδονία», η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος, όπου εξετάζεται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Advertisement

Advertisement

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί.

Όπως προαναφέρθηκε, την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Το ΕΡTnews αναφέρει ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο διευθυντής της υπηρεσίας, ένας προϊστάμενος και μία υπάλληλος. Η επιχείρηση φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που αφορούσε υποθέσεις αυθαίρετης δόμησης.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στους χώρους της Πολεοδομίας και εξετάζουν φακέλους και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.