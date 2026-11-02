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Ένας 20χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, αφού είχε προβεί σε σειρά παραβάσεων του ΚΟΚ.

Σύμφωνα με το Thestival, η καταδίωξη του 20χρονου άρχισε λίγο μετά τις 23:30 χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος κινείτο με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και για να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στην Περιφερειακή Οδό, στο ύψος της Ευκαρπίας. Κατά τη διαδρομή έκανε χειρονομίες στους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν, κινήθηκε στην περιοχή της Νεάπολης παραβιάζοντας, διαδοχικά, τρείς ερυθρούς σηματοδότες και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να διαφύγει, ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος της Πολίχνης και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

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Ο νεαρός συνελήφθη μετά το τροχαίο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέστη τραυματισμό από το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Όπως προέκυψε, στα τέλη Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ο προαναφερόμενος άντρας είχε δηλώσει την απώλεια των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, ενώ στα μέσα Ιουλίου 2026 του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας.