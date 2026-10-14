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Κάνναβη, MDMA και φαρμακευτικά δισκία βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου που συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε λόγω χρήσης MDMA στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -39- γραμμαρίων,

-3- συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους -3,3- γραμμαρίων,

συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους -6- γραμμαρίων,

-2- φαρμακευτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, ακολούθως, στον αρμόδιο ανακριτή.