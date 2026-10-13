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Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 20χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του, που έλαβε χάπια MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη, έχασε τις αισθήσεις της και έφυγε από τη ζωή.

Ο 20χρνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

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«Δε μπορώ να γυρίσω τον χρόνο, δεχτήκαμε και οι δύο να πάρουμε την ποσότητα του mdma, πήραμε την ίδια ποσότητα, την διαλύσαμε σε νερό και το καταναλώσαμε, παράλληλα ήπιαμε από ένα ποτό. Το κορίτσι όταν άρχισε να την πιάνει η ουσία αιφνιδίως βρέθηκε και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, την πήρα στα χέρια και την έβγαλα έξω με τη βοήθεια από security. Κάποιος πήρε άμεσα το ΕΚΑΒ» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 20χρονος.

Nωρίτερα, στην σύλληψη ενός 22χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν τα στελέχη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το πρωί της Τρίτης, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε ότι εκείνος προμήθευσε την 20χρονη Χριστίνα με MDMA , με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από τα λεγόμενα του συντρόφου της Χριστίνας, ο οποίος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι προμηθεύτηκαν τις ναρκωτικές ουσίες από έναν νεαρό με το προσωνύμιο «ΝΤΑΝ». Τα στελέχη του Οργανωμένου ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή να ψάχνουν στις πιάτσες των τοξικοεξαρτημένων και στους κύκλους των ναρκεμπόρων και έτσι κατάφεραν να μάθουν τα πραγματικά στοιχεία του. Διαπίστωσαν ότι ήταν σεσημασμένος και έτσι έδειξαν τη φωτογραφία του στον σύντροφο της Χριστίνας, ο οποίος τον αναγνώρισε χωρία αμφιβολία.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και το πρωί της Τρίτης τον εντόπισαν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου και τον συνέλαβαν. Στην έρευνα, που έκαναν εντόπισαν ποσότητες MDMA, αλλά και άλλων ναρκωτικών ουσιών.