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Οι δύο νέοι προμηθεύτηκαν τη ναρκωτική ουσία από άγνωστο τρίτο πρόσωπο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο 20χρονος φίλος της κοπέλας συνελήφθη από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση έως ότου ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του ατόμου που προμήθευσε την ουσία και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

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Γράφει ο Αδάμας Γεροσίδερης

Μια νέα ανθρώπινη τραγωδία συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη. Μια κοπέλα μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή της έπειτα από χρήση ψυχοτρόπου ναρκωτικής ουσίας, ενώ συνελήφθη φίλος της, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, είχε κάνει χρήση της ίδιας ουσίας μαζί της. Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για το τι συνέβη πριν από τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, ποια ουσία χρησιμοποιήθηκε, από πού προήλθε και εάν υπήρξε δυνατότητα έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης.

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Σε κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης έγινε η χρήση MDMA

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, η 20χρονη βρισκόταν με συνομήλικο φίλο της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο νέοι προμηθεύτηκαν από τρίτο, άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο, την ουσία MDMA, γνωστή και ως ecstasy. Μετά τη χρήση, η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη και αναμενόταν να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά διαπιστωμένη χωρίς τα σχετικά ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα. Κρίσιμα παραμένουν τα ερωτήματα για την ταυτότητα και την ποσότητα της ουσίας, ενδεχόμενο συνδυασμό της με άλλες ουσίες ή αλκοόλ, καθώς και για τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την εμφάνιση σοβαρών συμπτωμάτων. Η αστυνομική έρευνα καλείται επίσης να εξακριβώσει ποιος προμήθευσε την ουσία. Η σύλληψη του φίλου της δεν προδικάζει ποινική ευθύνη για τον θάνατο.

Τι είναι το MDMA και γιατί μπορεί να αποβεί θανατηφόρο

Το MDMA είναι συνθετική ψυχοδραστική ουσία με διεγερτικές ιδιότητες. Επηρεάζει τη σεροτονίνη, την ντοπαμίνη και τη νοραδρεναλίνη στον εγκέφαλο. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, υπερθερμία, αφυδάτωση και διαταραχές των ηλεκτρολυτών. Σε βαριές περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί επίσης να προκαλέσει επικίνδυνη μείωση του νατρίου στο αίμα. Η περιεκτικότητα των παράνομων σκευασμάτων είναι συχνά άγνωστη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποια επιπλοκή, εφόσον υπήρξε, συνδέεται με τον συγκεκριμένο θάνατο.

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Η νυχτερινή διασκέδαση και η ανάγκη πρόληψης

Η υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για τη διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών και την ανάγκη ενημέρωσης των νέων. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, επαρκή στοιχεία για να συνδεθεί συγκεκριμένο κατάστημα ή περιοχή με οργανωμένη διακίνηση στην υπόθεση αυτή. Η αστυνομική διερεύνηση καλείται να αποσαφηνίσει την προέλευση της ουσίας, την ταυτότητα του τρίτου προσώπου και τις συνθήκες υπό τις οποίες η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

Η ανάγκη άμεσης ιατρικής παρέμβασης

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Απώλεια συνείδησης, σπασμοί, έντονη σύγχυση, υψηλή θερμοκρασία και δυσκολία στην αναπνοή μετά από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών αποτελούν επείγοντα περιστατικά. Απαιτείται άμεση κλήση στο 112 ή στο 166. Η έγκαιρη ιατρική αντιμετώπιση μπορεί να είναι καθοριστική. Η πλήρης διαλεύκανση της τραγωδίας, με τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και της αστυνομικής έρευνας, είναι απαραίτητη τόσο για την απόδοση τυχόν ευθυνών όσο και για την ακριβή ενημέρωση της κοινής γνώμης.