Τη ζωή του έχασε ο 50χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό, το πρωί του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:15, στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας, στο ύψος της περιοχής Μηλιές. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.