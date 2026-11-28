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Τη ζωή του έχασε ο 50χρονος οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε μετωπική σύγκρουση με φορτηγό, το πρωί του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:15, στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδας, στο ύψος της περιοχής Μηλιές. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου οδηγού.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

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