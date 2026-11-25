Credits: thestival - Φωτογραφία από το διαμέρισμα που εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά στην Θεσσαλονίκη

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Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθούν σήμερα η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών , 2 και 4 ετών και ο σύντροφός της, οι οποίοι είχαν αφήσει μόνα τους τα δύο παιδιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Ενώπιον της δικαιοσύνης η μητέρα και ο πατριός που άφησαν τα παιδιά μόνα τους στη Θεσσαλονίκη

Εις βάρος των γονιών ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή, ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, μετά από αναβολή που είχαν ζητήσει τα προηγούμενα 24ωρα προκειμένου να ετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

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Τα δύο παιδιά έκλαιγαν γοερά όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Μάλιστα, όταν εμφανίστηκαν στο σημείο, φέρονται να εξέφρασαν απορία για την παρουσία των αστυνομικών στη γειτονιά τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην ποινική τους μεταχείριση, αλλά και στην τύχη των δύο ανήλικων παιδιών. Νομικέςσυμβουλές. Την ίδια ώρα κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα δύο παιδιά.

Οι εικόνες από το εσωτερικό της κατοικίας αποτυπώνουν ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, με σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο καθαριότητας και υγιεινής. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα από τα δύο παιδιά βρέθηκε με ακαθαρσίες πάνω του.

Στο Ιπποκράτειο τα δύο παιδιά

Τα δύο ανήλικα εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκαν προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι να αποφασιστεί το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους, τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό τους το νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και διερμηνείς.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η επιστροφή των παιδιών στη μητέρα τους, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες ή η μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας.