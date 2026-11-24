Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο αστυνομικός που έσωσε τα δύο παιδιά από το διαμέρισμα-τρώγλη – «Αλλαξα την πάνα στο 2χρονο, ήταν λερωμένο για ώρες»

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Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την επιχείρηση διάσωσης δύο μικρών παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, που εντοπίστηκαν ολομόναχα σε ένα διαμέρισμα με άθλιες συνθήκες υγιεινής, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που αντίκρισαν τα παιδιά και τη φροντίδα που χρειάστηκαν αμέσως μετά τη διάσωσή τους.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην οδό Χαλκίδη, έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων προς την Αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τα δύο παιδιά να κλαίνε σπαρακτικά και χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Σύμφωνα με τον ανθυπαστυνόμο, τα παιδιά βρίσκονταν μόνα τους τουλάχιστον από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι περίπου τα μεσάνυχτα.

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Η συγκλονιστική εικόνα μέσα στο διαμέρισμα και η φροντίδα των παιδιών

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση, η εικόνα μάς συγκλόνισε», ανέφερε ο Ιωάννης Χατζηηλίας μιλώντας στο MEGA, εξηγώντας ότι προτεραιότητα των αστυνομικών ήταν να τα ηρεμήσουν και να τους προσφέρουν άμεσα φροντίδα. Όπως περιέγραψε, το 2χρονο αγοράκι χρειαζόταν αλλαγή πάνας, καθώς ήταν λερωμένο για πολλές ώρες και πονούσε.

Ο ίδιος ανέλαβε να το φροντίσει, ενώ στη συνέχεια πήρε τα δύο παιδιά στο περιπολικό και ζήτησε από τη σύζυγό του να τους φέρει φαγητό. Παράλληλα, περιέγραψε τις τραγικές συνθήκες στο διαμέρισμα, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε καθαρό σημείο και ότι η δυσοσμία ήταν έντονη.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παραμένουν στην παιδιατρική κλινική. Οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναζητούν κατάλληλη δομή φιλοξενίας για τη φροντίδα τους. Η μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης στο Αυτόφωρο.