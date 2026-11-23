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Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και τον σύντροφό της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ ασκήθηκε εις βάρος τους ποινική δίωξη.

Ο εισαγγελέας διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα οποία φιλοξενούνται προσωρινά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για λόγους ασφαλείας.

Η δίκη των συλληφθέντων στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη και οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

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Σοκάρουν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν δύο μικρά παιδάκια, ηλικίας 4 και 2 ετών, σε ένα περιβάλλον βρώμικο, απόλυτα ακατάστατο και ανθυγιεινό για την ανατροφή τους.

Παρατημένο και σε άθλιες συνθήκες το σπίτι όπου βρέθηκαν μόνα τους τα δύο παιδάκια

Στο βίντεο βλέπουμε τις εικόνες ακαταστασίας που επικρατούν σε όλο το σπίτι, ενώ ακούγονται κλάματα. Ένας αστυνομικός λέει σε ένα παιδάκι «Μην κλαις», ενώ ένας άλλος καθυσυχάζει το αδερφάκι του, λέγοντας του ότι «θα πάνε να βρουν τη μαμά».

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Εντολή για κατεπείγουσα έρευνα από τον εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο παιδιών

Υπενθυμίζουμε ότι εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας έδωσε ο εισαγγελέας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την υπόθεση.

Η μητέρα των παιδιών κατάγεται από τη Συρία, ενώ ο σύντροφός της από την Παλαιστίνη. Και οι δύο συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα δύο παιδιά παρέμεναν μόνα στο σπίτι για αρκετές ώρες, κλαίγοντας, μέχρι που το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11) γείτονες ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα για να εισέλθουν στο διαμέρισμα, όπου αντίκρισαν μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα, με ρούχα, απορρίμματα και ακαθαρσίες σκορπισμένα στο πάτωμα. Το δίχρονο αγοράκι ήταν επίσης λερωμένο.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν το παιδί, αλλάζοντάς του πάνες και ρούχα, ενώ στη συνέχεια, όταν τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας, μερίμνησαν και για τη σίτισή τους.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη, στους Αμπελόκηπους. Η σύλληψή τους έγινε λίγη ώρα αφότου οι αστυνομικοί απομάκρυναν τα παιδιά από το σπίτι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τα δύο παιδιά εξακολουθούν να φιλοξενούνται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.