Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εισέβαλαν το βράδυ του Σαββάτου σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελίες για συνεχή κλάματα μικρών παιδιών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αβοήθητα δύο αδερφάκια ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και ανέλαβαν προσωρινά τη φροντίδα τους.

Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστές δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κλήθηκαν να επέμβουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το thestival, λίγο μετά τις 23:00 και συγκεκριμένα στις 23:15, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε τηλεφωνικά για κλάματα μικρών παιδιών που ακούγονταν από διαμέρισμα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι φωνές των παιδιών ακούγονταν από τις 17:00 το απόγευμα.

Advertisement

Advertisement

Περιπολικό έφτασε άμεσα στο σημείο και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Παρά τις προσπάθειές τους να επικοινωνήσουν μαζί τους, δεν έλαβαν κάποια απάντηση.

Παράλληλα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως δεν γνώριζαν τους ανθρώπους που διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς είχαν μετακομίσει πρόσφατα, ενώ δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο στοιχείο επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί απευθύνθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοιχτεί η πόρτα του σπιτιού. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες να εντοπιστεί διαθέσιμος κλειδαράς, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Καθώς η ώρα περνούσε και τα κλάματα των παιδιών δυνάμωναν, οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, αποφάσισαν να σπάσουν την πόρτα και να εισέλθουν στο διαμέρισμα.

Στο εσωτερικό εντόπισαν δύο αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, τα οποία έκλαιγαν έντονα. Το μικρότερο παιδί ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ στο πάτωμα υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν αμέσως τη φροντίδα τους, αλλάζοντας την πάνα του δίχρονου αγοριού και δίνοντάς του καθαρά ρούχα. Στη συνέχεια, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Μετά από λίγη ώρα, στο αστυνομικό τμήμα παρουσιάστηκαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της. Οι απαντήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από τις Αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος είναι παλαιστινιακής καταγωγής και η 22χρονη κατάγεται από τη Συρία.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τα δύο αδερφάκια μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival