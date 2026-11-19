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Εφυγε από τη ζωή ένας 21χρονος άνδρας που το πρωί της Πέμπτης (19/11), έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.35 το πρωί και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεαρό με πολλαπλά τραύματα.

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Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εκεί νοσηλεύτηκε με μηχανική υποστήριξη, καθώς κρίθηκε πολυτραυματίας.

Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της πτώσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.