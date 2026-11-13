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Σε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 34χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ομοφοβική επίθεση εναντίον 23χρονου ατόμου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για εξύβριση και απειλή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου 2024, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, τρεις μέρες μετά από ανάλογη επίθεση- ομαδική, που είχε δεχθεί το ίδιο θύμα, μαζί με συνομήλικό του, στην πλατεία Αριστοτέλους.

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Όπως κατέθεσε το 23χρονο θύμα, καθόταν στην παραλία όταν το προσέγγισαν δύο άτομα. Ένας απ’ αυτούς, αφού πλησίασε, άρχισε να του απευθύνει υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Απηύθυνε δε, απειλες λέγοντας μεταξύ άλλων «θα σε πετάξω στη θάλασσα», σύμφωνα με την καταγγελία.

«Ένιωσα φόβο και απειλή», ανέφερε, εξηγώντας ότι έβγαλε το κινητό τηλέφωνο και κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο. Το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε μετά την καταγγελία, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του 34χρονου και την άσκηση δίωξης εις βάρος του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το θύμα, ο κατηγορούμενος φαίνεται πως το είχε αναγνωρίσει από τηλεοπτική εκπομπή στην οποία είχε εμφανιστεί μετά το περιστατικό στην πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να μιλήσει για την επίθεση που είχε δεχθεί.

Ο 34χρονος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Μέσω αυτού αποδέχθηκε την πράξη της εξύβρισης και ζήτησε συγγνώμη.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη επίθεση σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος συνολικά 21 ατόμων, εκ των οποίων οι 12 είναι ανήλικοι. Οι δικογραφίες αφορούν μια σειρά από αδικήματα που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος και περισσότερες έχουν ήδη εισαχθεί στα αρμόδια δικαστήρια, όπου εκκρεμεί η εκδίκασή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ