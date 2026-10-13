Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρια σε οκτώ άτομα μέσα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ιντσόν.

Μία από τις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους πριν παραδοθεί στις αρχές.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τελούσε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με ειδικό βραχιολάκι.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης και τη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης των αποφυλακισθέντων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για επίθεση με μαχαίρι σε οκτώ άτομα, την Τρίτη, σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Ιντσόν. Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, μία από τις τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

Advertisement

Advertisement

Αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλείται το Yonhap, ανέφερε ότι ο ύποπτος φαινόταν να έχει μαχαίρια δεμένα και στα δύο χέρια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, κινήθηκε σε αρκετούς ορόφους του εμπορικού κέντρου, επιτιθέμενος σε ανθρώπους, προτού ακινητοποιηθεί από παρευρισκόμενους και παραδοθεί στην αστυνομία.

Μεταξύ των οκτώ τραυματιών βρίσκονται έξι γυναίκες και δύο άνδρες. Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 20 ετών, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση σε κοντινό νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί τραύματα που απειλούσαν τη ζωή της.

Το ποινικό παρελθόν του υπόπτου

Σύμφωνα με το Yonhap, ο 59χρονος είχε εκτίσει στο παρελθόν τετραετή ποινή φυλάκισης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι, μετά την αποφυλάκισή του το 2019, ο άνδρας τελούσε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με ειδικό βραχιολάκι στον αστράγαλο. Παράλληλα, λάμβανε θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτηση από το αλκοόλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης αποτελεί μέρος του προγράμματος πρόληψης της εγκληματικότητας και εφαρμόζεται σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η ανθρωποκτονία.

Μετά την επίθεση, το υπουργείο δεσμεύτηκε να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για τη λειτουργία του συστήματος, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, ατόμων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου μετά την αποφυλάκισή τους.

Advertisement

Προηγούμενες επιθέσεις με μαχαίρι στη χώρα

Η Ιντσόν βρίσκεται δυτικά της Σεούλ, φιλοξενεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας.

Η Νότια Κορέα είχε συγκλονιστεί το 2023 από σειρά επιθέσεων με μαχαίρι, ορισμένες από τις οποίες είχαν προκαλέσει πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Πιο πρόσφατα, τον Μάιο, μια 17χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Γκουανγκτζού, στα νοτιοδυτικά της χώρας, ενώ ένας ακόμη έφηβος τραυματίστηκε. Ο δράστης, ένας άνδρας περίπου 20 ετών, καταδικάστηκε στη συνέχεια σε ισόβια κάθειρξη.

Advertisement

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την επίθεση στην Ιντσόν, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των τραυματιών.