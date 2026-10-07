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Ήταν ένα υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ αφιερωμένο στην ηλεκτρονική μουσική και στην ειρήνη. Το ξημέρωμα της 7ης Οκτωβρίου 2023, όμως, το Nova Music Festival, κοντά στο κιμπούτς Re’im στο νότιο Ισραήλ, μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους τόπους σφαγής της επίθεσης που εξαπέλυσαν η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Περίπου 3.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο φεστιβάλ. Τουλάχιστον 364 άνθρωποι που βρίσκονταν στο Nova σκοτώθηκαν και περίπου 40 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Γάζα από την Χαμάς.

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Από τη μουσική στις σειρήνες

Λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί, ενώ το πάρτι συνεχιζόταν, άρχισε η μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα. Η μουσική σταμάτησε και οι διοργανωτές άρχισαν να καλούν τον κόσμο να απομακρυνθεί.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ακόμη έναν συναγερμό για ρουκέτες εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ένοπλοι της Χαμάς είχαν παραβιάσει τον φράχτη που χώριζε τη Γάζα από το Ισραήλ και είχαν εισέλθει στην περιοχή. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε υπό την κάλυψη της εκτόξευσης ρουκετών και περιλάμβανε επιθέσεις σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους, χωριά, δρόμους και το μουσικό φεστιβάλ.

Οι δρόμοι διαφυγής έγιναν παγίδες

Χιλιάδες νέοι προσπάθησαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Στους δρόμους δημιουργήθηκε χάος, ενώ ένοπλοι πυροβολούσαν οχήματα και ανθρώπους που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Άλλοι εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητα και άρχισαν να τρέχουν μέσα στα χωράφια. Κάποιοι κρύφτηκαν επί ώρες σε θάμνους, οπωρώνες και καταφύγια.

Μαρτυρίες επιζώντων περιέγραψαν ώρες τρόμου, με πυροβολισμούς και κραυγές. Άνθρωποι περπάτησαν επί ώρες αποφεύγοντας τους κεντρικούς δρόμους, όπου βρίσκονταν ένοπλοι και χτυπημένα αυτοκίνητα.

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Οι απαγωγές προς τη Γάζα

Δεκάδες άνθρωποι από το φεστιβάλ απήχθησαν από την Χαμάς. Βίντεο και φωτογραφίες από εκείνες τις ώρες κατέγραψαν αιχμαλώτους να μεταφέρονται προς τη Γάζα.

Στο σύνολο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ περισσότεροι από 250 άνθρωποι απήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με μεταγενέστερες καταγραφές. Η επίθεση αποτέλεσε τη φονικότερη ημέρα στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ και έναν πρωτοφανή αιφνιδιασμό των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας.

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Οι καταγγελίες για σεξουαλική βία

Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της επίθεσης αφορά τη σεξουαλική βία. Ειδική αποστολή του ΟΗΕ που εξέτασε στοιχεία, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες κατέληξε ότι υπάρχουν «εύλογοι λόγοι να πιστεύεται» ότι σημειώθηκαν περιστατικά βιασμού και ομαδικού βιασμού στο Nova και στη γύρω περιοχή, καθώς και σε άλλα σημεία της επίθεσης. Ο ΟΗΕ τόνισε παράλληλα ότι ορισμένοι άλλοι ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν και ότι απαιτείται πλήρης έρευνα.

Η Χαμάς έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας. Η ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, ωστόσο, έχει καταγράψει ενδείξεις σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε διάφορα σημεία, μεταξύ αυτών και το Nova.

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Το σοκ του μεγάλου αιφνιδιασμού

Η 7η Οκτωβρίου άφησε πίσω της και ένα τεράστιο ερώτημα για το Ισραήλ: πώς ήταν δυνατόν να συμβεί ένας τέτοιος αιφνιδιασμός;

Η χώρα διέθετε ένα από τα πλέον προηγμένα συστήματα πληροφοριών και επιτήρησης στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, οι επιτιθέμενοι κατόρθωσαν να παραβιάσουν τα σύνορα και να φτάσουν σε κοινότητες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η πολυπλοκότητα της επίθεσης έδειξε σημαντικό επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού, καθώς και γνώση των στόχων.

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Η επίθεση που άνοιξε έναν νέο πόλεμο

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Το Ισραήλ απάντησε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου με πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στον παλαιστινιακό πληθυσμό, εκτεταμένες καταστροφές και μαζικό εκτοπισμό, ανοίγοντας έναν ακόμη δραματικό κύκλο στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Το Nova έμεινε ως ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα εκείνης της ημέρας. Ένας χώρος όπου λίγες ώρες νωρίτερα χιλιάδες νέοι χόρευαν κάτω από τον ουρανό μετατράπηκε σε πεδίο μαζικής δολοφονίας. Σήμερα στον χώρο υπάρχουν φωτογραφίες και μνημεία των θυμάτων.

Κάθε χρόνο, στις 6:29 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, την ώρα που άρχισε η επίθεση, η μουσική δίνει τη θέση της στη σιωπή.

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