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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ένας ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι από συμμαθητές του στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, έξω από το σχολικό συγκρότημα εσπερινού σχολείου όπου φοιτά το θύμα, την ώρα του σχολάσματος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε εσπευσμένα τον τραυματία στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Την υπόθεση και τη διερεύνηση των αιτίων της επίθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

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