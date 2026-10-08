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Ο πρύτανης κατήγγειλε επιθετική συμπεριφορά και εκφοβισμό εργαζομένων από τους συγκεντρωμένους, αναφέροντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονταν και εξωπανεπιστημιακά άτομα.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές διαμαρτύρονται για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους χώρους του ιδρύματος, ζητώντας ευρύτερη εκπροσώπηση των φοιτητικών συλλόγων στον διάλογο με τη διοίκηση.

Η πρυτανική αρχή διερευνά τα γεγονότα για την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ανάγκη διατήρησης του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου και της διεθνούς εξωστρέφειάς του.

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Ένταση σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν δεκάδες φοιτητές κατευθύνθηκαν προς την Πρυτανεία, ζητώντας να συναντηθούν με τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα. Ο ίδιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για επιθετική συμπεριφορά και περιστατικά εκφοβισμού εργαζομένων, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία για συνάντηση με πενταμελή αντιπροσωπεία δεν τηρήθηκε, καθώς στο σημείο συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 40 άτομα.

«Απώθησαν τους φύλακες και πρόλαβα να κλειδώσω την πόρτα»

Περιγράφοντας το περιστατικό, ο Χρήστος Μπούρας ανέφερε ότι οι συγκεντρωμένοι απώθησαν και εξύβρισαν τους φύλακες του Πανεπιστημίου, προτού κινηθούν προς το γραφείο του.

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Όπως δήλωσε, κατάφερε να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα, παραμένοντας στον χώρο μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας.

Ο πρύτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι συμμετείχαν.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρίσκονταν και εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, καθοδηγούσαν τους φοιτητές.

Τι υποστηρίζουν οι φοιτητές – Αντιδράσεις για την αστυνομική παρουσία

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές, όπως μετέφερε ο κ. Μπούρας, διαφώνησαν με τον περιορισμό της αντιπροσωπείας σε μόλις πέντε άτομα, επισημαίνοντας ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών δραστηριοποιούνται περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης.

Στο επίκεντρο των φοιτητικών αντιδράσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο κατά την πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν συνθήκες «αστυνομοκρατίας» στο ίδρυμα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στους πανεπιστημιακούς χώρους.

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«Το Πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο»

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, τόνισε ότι η διοίκηση παραμένει διαθέσιμη να συζητήσει τα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι ο διάλογος θα γίνεται σε ένα σαφές και θεσμικά καθορισμένο πλαίσιο.

Όπως ανέφερε, κάποια από τα αιτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, ενώ για άλλα απαιτείται η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της Πολιτείας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί ως αυτοδιοίκητο ίδρυμα και η διοίκησή του οφείλει να προστατεύει τόσο το προσωπικό όσο και τους φοιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή των πανεπιστημιακών χώρων σε πεδίο άσκησης κομματικής πολιτικής.

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Αντιπαράθεση για το ξενόγλωσσο πρόγραμμα της Ιατρικής

Στις αντιδράσεις που, όπως ανέφερε, προκαλούν οι πρωτοβουλίες διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρθηκε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, με ιδιαίτερη αναφορά στο νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής. Όπως είπε, για τις 50 διαθέσιμες θέσεις υποβλήθηκαν 180 αιτήσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει από το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα αναμένεται να φοιτήσουν 50 αλλοδαποί φοιτητές, ενώ στόχος της διοίκησης είναι να αυξηθεί περαιτέρω η συμμετοχή φοιτητών από άλλες χώρες. Ο κ. Μπούρας έκανε επίσης λόγο για τις διεθνείς συνεργασίες του ιδρύματος, αναφέροντας τα έξι τμήματα που λειτουργούν στην Κίνα, καθώς και τις συνεργασίες με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στα καλύτερά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η αντιπαράθεση αναδεικνύει, παράλληλα, τις διαφορετικές απόψεις φοιτητών και διοίκησης για τις κινητοποιήσεις, τον τρόπο με τον οποίο τίθενται τα αιτήματα και τα όρια του διαλόγου, αλλά και για τη διεθνή κατεύθυνση του Πανεπιστημίου.