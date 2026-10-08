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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διενέργεια ερευνών για την αστυνομική δράση και την αναστολή χρήσης χειροβομβίδων κρότου κατά τις διαδηλώσεις.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί πάνω από 1.100 τραυματίες και χιλιάδες προσαγωγές, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την παρουσίαση κυβερνητικών μέτρων εντός του Οκτωβρίου και αύξηση του προϋπολογισμού για το υπουργείο Παιδείας το 2027.

Η συμμετοχή στις σημερινές δράσεις θα καθορίσει αν το κίνημα διατηρεί τη δυναμική του ή αν παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και υποχώρησης.

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Στους δρόμους αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία, καθώς οργανώσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά και συνδικάτα στον χώρο της εκπαίδευσης, έχουν απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις.

Η νέα ημέρα δράσης χαρακτηρίζεται ως «πράξη IV» του κινήματος και θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των κινητοποιήσεων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν η συμμετοχή θα αυξηθεί ξανά, μετά την υποχώρηση που καταγράφηκε την Τετάρτη, ή αν η κόπωση θα περιορίσει την έκταση των κινητοποιήσεων.

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Την Τετάρτη, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Παιδείας, το 86% των λυκείων λειτούργησε κανονικά, ενώ σε 528 σχολεία τα μαθήματα παρέμειναν πλήρως ή μερικώς ανεσταλμένα. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 41% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

🟣 Où manifester pour l’acte 4 de la mobilisation lycéenne et étudiante ?



Le gouvernement ne fait aucune annonce, alors on continue !



Dis-nous en commentaire les lieux qu’il manque👇 pic.twitter.com/PpvOUEXqON October 7, 2026

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση που έχει προκαλέσει η αστυνομική αντιμετώπιση των διαδηλώσεων. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νυνέζ ανακοίνωσε ότι έχουν ανοίξει 18 έρευνες της IGPN, της αρμόδιας υπηρεσίας για τον έλεγχο της αστυνομίας, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή χρήσης χειροβομβίδων κρότου στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «δεν έχουν εντολή να αντιμετωπίζουν τους μαθητές», ενώ προανήγγειλε ότι τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης θα παρουσιαστούν μέσα στον Οκτώβριο και θα συζητηθούν στη γαλλική Βουλή τον Νοέμβριο. Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο Παιδείας θα είναι μεταξύ των υπουργείων που θα δουν αύξηση στον προϋπολογισμό τους το 2027.

Πάνω από 1.100 τραυματίες

Το τελευταίο διάστημα οι κινητοποιήσεις έχουν συνοδευτεί από σοβαρά επεισόδια, καταστροφές και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του πρωθυπουργού, από την έναρξη του κινήματος έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.100 τραυματίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 215 μαθητές, 119 εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, καθώς και περισσότεροι από 800 αστυνομικοί και χωροφύλακες.

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Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει καταγράψει 6.547 προσαγωγές από τις 28 Σεπτεμβρίου, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη φάση των αποκλεισμών των λυκείων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι 5.060 άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση, με το 87% να αφορά ανηλίκους.

Ζημιές σε εκατοντάδες σχολεία

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε σχολικές εγκαταστάσεις. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανέφερε στη γαλλική Βουλή ότι 24 λύκεια παραμένουν κλειστά, καθώς έχουν υποστεί τόσο σοβαρές καταστροφές ώστε δεν μπορούν ακόμη να επαναλειτουργήσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί, ενώ περίπου 30.000 μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία. Παράλληλα, αρκετές εκατοντάδες ακόμη λύκεια έχουν υποστεί μικρότερης έκτασης ζημιές, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

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Η νέα κινητοποίηση της Πέμπτης αναμένεται πλέον να δείξει αν το μαθητικό κίνημα θα διατηρήσει τη δυναμική του και θα κλιμακωθεί ή αν η συμμετοχή θα συνεχίσει να υποχωρεί, δίνοντας στην κυβέρνηση περισσότερο χώρο για διάλογο.

Με πληροφορίες από: linternaute.com

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