Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Πολιτισμού εγκαθιστά σύστημα πυροπροστασίας στον μακεδονικό τάφο του Μακρίδη Μπέη, ο οποίος βρίσκεται στο αρχαίο νεκροταφείο του Δερβενίου.

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση δικτύου πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, καθώς και την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής νερού χωρητικότητας εκατό κυβικών μέτρων.

Οι εργασίες στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας του σημαντικού ταφικού μνημείου του 4ου αιώνα π.Χ. από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Επιπλέον, εγκαθίσταται μεγαφωνικό σύστημα για την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφάλεια των επισκεπτών καθώς και των εργαζομένων στον αρχαιολογικό χώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σύστημα πυροπροστασίας στον μακεδονικό τάφο που ανέσκαψε ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Μακρίδης Μπέης, το 1910, στο ανατολικό όριο του αρχαίου νεκροταφείου του Δερβενίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, εγκαθιστά το υπουργείο Πολιτισμού.

Το μνημείο ήλθε στο φως, μετά από σεισμό, και ήταν ήδη συλημένος. Τα λίγα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν, κατά την ανασκαφή και η μαρμάρινη πόρτα του θαλάμου μεταφέρθηκαν από τον ανασκαφέα, στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Η κατάσταση διατήρησης του κτίσματος, από πωρόλιθο, ήταν πολύ κακή και η μεγαλοπρεπή ιωνική πρόσοψή του είχε καταρρεύσει κατά την αρχαιότητα. Το ταφικό μακεδονικό συγκρότημα, ιωνικού ρυθμού, περιλαμβάνει τον θάλαμο, τον προθάλαμο, τη μνημειακή πρόσοψη και τον αρχαίο δρόμο πρόσβασης, ενώ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί η μαρμάρινη ταφική κατασκευή στο εσωτερικό του θαλάμου.

Advertisement

Advertisement

«Η προστασία των μνημείων και η μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση και παραμονή των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σταθερή μας προτεραιότητα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Μετά την ωρίμανση της μελέτης πυροπροστασίας, η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προχωρεί στην ενίσχυση της πυροπροστασίας του μακεδονικού τάφου του Μακρίδη Μπέη, ενός εξαιρετικά σημαντικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ και ανασκάφηκε το 1910. Η αρχαιολογική έρευνα επαναλήφθηκε τη δεκαετία του 1990, και ολοκληρώθηκε με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν από το 2012 έως το 2015, με στόχο την προστασία του μνημείου, την αποκατάσταση της αρχικής αρχιτεκτονικής του μορφής και την ανάδειξή του ως εξαιρετικού δείγματος της μακεδονικής ταφικής αρχιτεκτονικής, σημαντικού τοποσήμου του νεκροταφείου του Δερβενίου. Με την εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών, ενισχύουμε, ουσιαστικά, την προστασία του μνημείου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων».

Το κέλυφος προστασίας του ταφικού μνημείου

Η διαδρομή προς την είσοδο του μακεδονικού τάφου Μακρίδη Μπέη

Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, με δίκτυο πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας του, καθώς και μεγαφωνικό σύστημα για την αναγγελία μηνυμάτων και την ενημέρωση των επισκεπτών. Προβλέπεται η εγκατάσταση πυροσβεστικού συγκροτήματος, το οποίο να τροφοδοτεί δίκτυο τριών πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστικού κανονιού και πυροσβεστικού κρουνού, καθώς και η κατασκευή υπόγειας δεξαμενής, χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων. Οι πυροσβεστικές φωλιές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου του αρχαιολογικού χώρου, ενώ το πυροσβεστικό κανόνι εγκαθίσταται στο υψηλότερο σημείο του τύμβου, εντός του οποίου βρίσκεται ο μακεδονικός τάφος. Προβλέπεται, επίσης, η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης ειδοποίησης και εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου έκτακτου περιστατικού. Η εγκατάσταση συμπληρώνεται με φορητούς πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου και εξοπλισμό πυροσβεστικού σταθμού. Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και την τοποθέτηση ενιαίου μεγαφωνικού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τόσο τους στεγασμένους όσο και τους υπαίθριους χώρους του μνημείου.