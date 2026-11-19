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Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές αφαιρώντας είδη υγιεινής και καλωδιώσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται διπλασιασμός του αρχικού προϋπολογισμού ανακατασκευής των 350.000 ευρώ.

Ο Σύλλογος προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό που καθυστερεί τη δημιουργία δομής για εννέα ενήλικες.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ο φορέας στοχεύει στη συγκέντρωση πόρων μέσω του προσεχούς χριστουγεννιάτικου παζαριού του.

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Κτίριο που προορίζεται να μετατραπεί σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down, βανδάλισαν και λεηλάτησαν άγνωστοι, διπλασιάζοντας πλέον το κόστος ανακατασκευής του. Οι άγνωστοι έσπασαν τους νιπτήρες για να πάρουν τις βρύσες, ξήλωσαν τις ψευδοροφές για να αφαιρέσουν τα καλώδια, επιτέθηκαν με μανία σε ξύλινες πόρτες και παράθυρα, αφήνοντας το κτίριο ένα κουφάρι.

Το ακίνητο βρίσκεται στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης και παραχωρήθηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), με στόχο τη δημιουργία της δεύτερης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου για ενήλικες με σύνδρομο Down, όπου θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια, υποστήριξη και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία.

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Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, όταν μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν εκ νέου τον χώρο που είναι 550 τ.μ., τον βρήκαν κατεστραμμένο.

«Όταν ξαναπήγαμε πριν από καμιά βδομάδα διαπιστώσαμε τις μεγάλες ζημιές που είχαν γίνει. Άγνωστοι έσπασαν όλες τις λεκάνες και τους νιπτήρες για να πάρουν τις βρύσες και έκοψαν όλα τα καλώδια από πάνω από τις ψευδοροφές για να πάρουν τον χαλκό. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να ανέβει κατά πολύ ο αρχικός προϋπολογισμός που είχαμε κάνει με μια προμελέτη και ανέρχονταν στις 350.000 ευρώ για εργασίες στο κτίριο» λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος Νίκος Ζαΐμης.

«Κάναμε μια προμελέτη αλλά πλέον ο προϋπολογισμός σίγουρα θα ανέβει, περιμένουμε και από μηχανικό νέα εκτίμηση. Μπορεί δηλαδή και να διπλασιαστεί γιατί οι δράστες δεν έχουν αφήσει καλωδίωση για καλωδίωση» τονίζει, από την πλευρά της, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Συλλόγου Σοφία Βουκάντση, προσθέτοντας ότι έχει γίνει αναφορά στην αστυνομία για το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι το κτίριο που στέγαζε υπηρεσίες του Χαμόγελου του Παιδιού, είχε μείνει κενό σχεδόν επί 2 χρόνια και με πρωτοβουλία του ΕΚΚΑ παραχωρήθηκε για 12 χρόνια στον Σύλλογο Συνδρόμου Down. Σύμφωνα με την κ. Βουκάντση, εκεί θα μείνουν 9 άνδρες και γυναίκες με σύνδρομο Down και θα υπάρχει προσωπικό επί 24 ώρες. Η Στέγη θα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ, όπως όλες οι δομές και θα υπάρχει ένα νοσήλιο που θα παρέχεται στο φορέα. Ο Σύλλογος λειτουργεί ήδη μια ακόμη Στέγη για 9 άτομα αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μόνιμη στέγαση περισσότερων ανθρώπων καθώς υπάρχει λίστα με 20 άτομα που θέλουν να βάλουν εκεί τα παιδιά τους. Άλλωστε η δημιουργία μιας δεύτερης Στέγης, αποτελούσε εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους στόχους του Συλλόγου καθώς, σε πολλές οικογένειες η ανάγκη είναι ήδη άμεση γιατί οι γονείς μεγαλώνουν και μαζί μεγαλώνει και η αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους.

Παράλληλα, όπως εξηγεί η κ. Βουκάντση, την τρέχουσα περίοδο, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο καθώς φεύγει από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ.

«Δεν ξέρουμε πόσο ομαλά θα γίνει η ένταξη, ίσως μείνουμε για αρκετούς μήνες χωρίς εισροή χρημάτων» αναφέρει.

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«Ως μη κερδοσκοπική, έχουμε ένα μαραθώνιο γιατί συνεχώς πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε πόρους για τη λειτουργία μας, υπάρχει μεν η κρατική βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν αρκεί» διευκρινίζει.

Στον αγώνα του για κάλυψη των εξόδων, ο Σύλλογος ψάχνει πάντα ιδιώτες που θέλουν να προσφέρουν διάφορα υλικά, όπως τρόφιμα, εταιρίες που έχουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κοινωφελή ιδρύματα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο φετινό παζάρι του Συλλόγου, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία του νέου σπιτιού στον Φοίνικα. Στο παζάρι που διοργανώνεται στον χώρο του Συλλόγου, Ροδοπόλεως 5, στην Καλαμαριά, 10:00- 20:00, θα πωλούνται χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που ετοίμασαν ωφελούμενοι και εθελοντές στο εργαστήρι «Ορίζοντας by Down».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ