Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από αναφορά για πιθανή έκρηξη στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η ειδοποίηση προς την Πυροσβεστική έγινε στις 00:40, με πυροσβεστικές δυνάμεις να μεταβαίνουν στο δημαρχείο, προκειμένου να ελέγξουν το περιστατικό και να εξακριβώσουν τι είχε συμβεί.

Advertisement

Advertisement

Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν την παρουσία καπνών σε υπόγειο χώρο του κτιρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από την αυτοψία, δεν εντοπίστηκε ενεργή εστία φωτιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχουν τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια.

Το βασικό ερώτημα που εξετάζεται είναι αν σημειώθηκε πράγματι έκρηξη στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων – Μενεμένης ή αν οι καπνοί που εντοπίστηκαν στο υπόγειο προκλήθηκαν από κάποια τεχνική δυσλειτουργία.