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Ένα ακόμα άτομο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενο για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τους αχυρανθρώπους και τις εταιρείες φαντάσματα που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

Πρόκειται για έναν 56χρονο που στη δικογραφία εμφανίζεται ως μεσάζων. Όπως φέρεται να είπε στην απολογία του, ως σερβιτόρος έμαθε να βγάζει άδειες καταστημάτων και έτσι παράλληλα ασχολήθηκε και με αυτό. «Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου. Για να εκδοθεί άδεια δεν χρειάζεται να έχουμε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και εγώ δεν είχα πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων», φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το voria.gr. Στη δικογραφία του αποδίδονται χρέη από τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ.

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Μια 27χρονη κατηγορούμενη που αφέθηκε ελεύθερη με όρους υποστήριξε ότι της είπαν πως δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι πρόκειται να την προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα.

«Εισέπραξα χρήματα για μερικούς μήνες. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκα. Μου είπαν “κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας.

Στη συνέχεια αναμένεται να απολογηθούν ο δικηγόρος, δύο λογιστές -ένας εκ των οποίων συνταξιούχος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις προηγούμενες ημέρες, κι ένα άτομο που εμφανίζεται ως αχυράνθρωπος.

Μέχρι στιγμής έχουν οδηγηθεί στη φυλακή άλλα δύο άτομα και οκτώ έχουν αφεθεί ελεύθερα.