Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη οδηγούνται σήμερα στον ειδικό ανακριτή, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, χρησιμοποιώντας εικονικούς διαχειριστές για την αποφυγή υποχρεώσεων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν τη λειτουργία του κυκλώματος μέσω ψηφιακών αρχείων που συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες με κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εικονικούς διαχειριστές.

Στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων προσώπων περιλαμβάνονται αθλητές, επιχειρηματίες και γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση.

Ένας εκ των συλληφθέντων λογιστών νοσηλεύεται φρουρούμενος, γεγονός που επηρεάζει τη διαδικασία των απολογιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο γραφείο του ειδικού ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για δύο ακόμη άτομα που φέρονται να έχουν συμμετοχή στην υπόθεση.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους γνωστούς «αχυρανθρώπους», ώστε να αποφεύγει την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να εξεταστεί εάν υπήρξε διαρροή πληροφοριών για την αστυνομική επιχείρηση όσο αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο φρουρούμενος ένας από τους κατηγορουμένους για φοροδιαφυγή

Εξελίξεις υπάρχουν και σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας ενός εκ των συλληφθέντων. Πρόκειται για λογιστή, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση και μεταφέρθηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο συνήγορός του, μιλώντας από το Δικαστικό Μέγαρο, ανέφερε ότι η κατάσταση του εντολέα του είναι σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θα άνοιγε τον κύκλο των απολογιών

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, να είναι ο πρώτος που θα απολογούνταν σήμερα ενώπιον του ειδικού ανακριτή. Η νοσηλεία του, ωστόσο, δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διαδικασία των απολογιών.

Φοροδιαφυγή Θεσσαλονίκη – Πηγή: thestival.gr

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη – Πηγή: voria.gr

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τις εταιρείες

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Advertisement

Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Advertisement

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Advertisement

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Αθλητές, επιχειρηματίες και πρόσωπα της δημόσιας ζωής στο μικροσκόπιο για φοροδιαφυγή

Στη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση εντοπίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και άτομα με αναγνωρισιμότητα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Ειδικότερα, μεταξύ των ονομάτων που φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα είναι τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, καθώς και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται επίσης γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, ο οποίος έχει παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον επιχειρηματικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Στα πρόσωπα που αναφέρονται περιλαμβάνεται ακόμη διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με σημαντική παρουσία σε αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου, ακόμη και σε διοργανώσεις της EuroLeague.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να βρίσκεται και γνωστό πρόσωπο της αυτοδιοίκησης, που προέρχεται από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ αναδεικνύουν σταδιακά τον τρόπο δράσης του δικτύου των εταιρειών, αλλά και τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.

Advertisement