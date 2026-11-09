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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στο κατηγορητήριο εντοπίζονται τα ονόματα πασίγνωστων πρώην αθλητών, που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους 1283 κατηγορούμενους για την υπόθεση φοροδιαφυγής βρίσκονται δύο πασίγνωστοι πρώην ποδοσφαιριστές και ένας μπασκετμπολίστας.

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Ο ένας εκ των δύο ποδοσφαιριστών ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004 και έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Ο δεύτερος πρώην ποδοσφαιριστής έχει κάνει μεγάλη καριέρα με την ομάδα της Ξάνθης, αγωνίστηκε επίσης στον Ολυμπιακό και αποσύρθηκε το 2014. Ο πρώην μπασκετμπολίστας «μεσουρανούσε» την δεκαετία του 1990, παίζοντας τόσο στον Άρη όσο και στον ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος πρώην αθλητής απασχολούσε τα ΜΜΕ λόγω και της σχέσης του με πασίγνωστη τραγουδίστρια.

Οι τρεις πρώην αθλητές είναι αντιμέτωποι με τα αδικήματα της πλαστογραφίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μέχρι στιγμής δεν είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί.