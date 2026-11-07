Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στον 3ο ειδικό ανακριτή οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα εταιρειών «φαντασμάτων», το οποίο προκάλεσε ζημία άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε χιλιάδες εικονικούς διαχειριστές, μεταξύ των οποίων και άτομα με οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας, για να καλύπτει την παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, ένας ηθοποιός, καθώς και λογιστές και δικηγόροι που διαχειρίζονταν το δίκτυο των εταιρειών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κακουργηματικές διώξεις, όπως απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου οι συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες «φαντάσματα» και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να δημιούργησε μέσα σε διάστημα τριών ετών οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ασφαλιστικό φορέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας που πραγματοποίησαν η ΑΑΔΕ και η ομάδα ΔΕΟΣ, οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της φερόμενης δράσης του κυκλώματος χρησιμοποιούνταν 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δραστηριότητα εντοπιζόταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, αλλά και άλλες περιοχές.

Advertisement

Advertisement

Γνωστοί επιχειρηματίες και ηθοποιός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους

Ως φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος εμφανίζονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, μεταξύ των οποίων ιδιοκτήτες δημοφιλών μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί για αρκετά χρόνια και στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ είχε έντονη παρουσία στην ελληνική showbiz. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» για εταιρείες του κυκλώματος.

Όπως μετέδωσε το Mega, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τον ηθοποιό γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Μετά τη σύλληψή του, κατά την προανακριτική διαδικασία, φέρεται να παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος για συγκεκριμένες εταιρείες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κομβική θέση στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένοι αναλάμβαναν τη δημιουργία των εταιρειών, αλλά και τη διαχείριση του δικτύου των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι και διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να στρατολογήθηκαν ήταν και μία 27χρονη άνεργη γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» σε δύο εταιρείες.

Παράλληλα, στην υπόθεση αναφέρεται και ένας ιδιαίτερα γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις. Τα συγκεκριμένα έγγραφα φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη νόμιμη, φαινομενικά, λειτουργία καταστημάτων και εταιρειών «φαντασμάτων» απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες, τη ΔΕΗ, τις υγειονομικές αρχές και την Πυροσβεστική.

Advertisement

Οι κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών κακουργηματικών πράξεων. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση.

Συνέργεια στην ίδια πράξη.

Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη (09, 10 και 11 Νοεμβρίου 2026). Μέχρι να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή, παραμένουν υπό κράτηση.

Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι δύο έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους συνδέονταν με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και όχι με τις βασικές κατηγορίες για το κύκλωμα. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Advertisement

Πρόκειται για τη σύζυγο μεγαλοεπιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε όπλο, καθώς και για τον γιο άλλου γνωστού επιχειρηματία της πόλης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και για τις δύο περιπτώσεις.

Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν ακόμη και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Στα συγκεκριμένα πρόσωπα προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά, προκειμένου να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς στην πραγματικότητα να συμμετέχουν στη λειτουργία ή στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων.

Advertisement

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δράση της οργάνωσης, οι επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή του κυκλώματος ζούσαν με ιδιαίτερη πολυτέλεια. Πραγματοποιούσαν ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν φωτογραφίες από τις διακοπές και τον τρόπο ζωής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που ανήκαν σε έναν από τους εμπλεκόμενους, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, καθώς και χρηματικά ποσά.

Πώς προκύπτουν τα χρέη των 203 εκατομμυρίων ευρώ

Το συνολικό ύψος των οφειλών που αποδίδονται στη δράση του κυκλώματος ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τόσο φορολογικές υποχρεώσεις όσο και ασφαλιστικές εισφορές.

Advertisement

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης:

Advertisement

68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες «φαντάσματα» και τους χιλιάδες εικονικούς επιχειρηματικούς φορείς βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις απολογίες των κατηγορουμένων να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.