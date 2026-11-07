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Στους κατηγορούμενους ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι δύο υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους για τη λειτουργία εκατοντάδων εικονικών εταιρειών.

Οι αρχές εντόπισαν σύνδεση με 4.200 ΑΦΜ και 700 διευθύνσεις, ενώ οι έρευνες για τον προσδιορισμό των ευθυνών συνεχίζονται από τις δικαστικές αρχές.

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Υπό κράτηση θα παραμείνουν οι 16 από τους συνολικά 18 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα voria.gr, στους 16 κατηγορουμένους ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

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Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας τις επόμενες ημέρες. Αντίθετα, οι άλλοι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την άδεια κατοχής της καραμπίνας έχει, παράλληλα, διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα.

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος στο επίκεντρο της έρευνας

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ιδιαίτερα γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθοριστική ήταν η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει την οργάνωση του μηχανισμού.

Ειδικότερα, οι λογιστές φέρονται να μεριμνούσαν για τη δημιουργία των εταιρειών, ενώ παράλληλα οργανωνόταν το δίκτυο των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι, χωρίς να έχουν πραγματική σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε ό,τι αφορά τον δικηγόρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις φέρονται να εξασφάλιζαν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά του τρόπου ζωής που φέρονται να ακολουθούσαν ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είναι τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς δημοσίευαν φωτογραφίες από τις συγκεκριμένες εξορμήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες, οι αρχές φέρονται να εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

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Στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται, επίσης, η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, αλλά και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκε το δίκτυο με τα 4.200 ΑΦΜ και τις 700 διευθύνσεις

Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές. Συνολικά, τα 4.200 ΑΦΜ που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας συνδέονται με επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις.

Ένα κοινό χαρακτηριστικό που παρουσίαζαν όλες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

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Η συστηματική διασταύρωση των φορολογικών και εταιρικών στοιχείων αποτέλεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βασικό εργαλείο που οδήγησε στον εντοπισμό και την αποκάλυψη του κυκλώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι δικαστικές αρχές καλούνται να εξετάσουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκομένου στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από dikasitko.gr

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