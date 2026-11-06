credits: Thesspost.gr - Ο ηλικιωμένος που χάνει το σπίτι του στην Θεσσαλονίκη λόγω έξωσης

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Σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να χάσει το διαμέρισμά του στην περιοχή της Τούμπας, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δικαστικά για να αποτρέψει την έξωση. Πρόκειται για ένα σπίτι που απέκτησε με κόπο και στο οποίο έζησε επί δεκαετίες.

Στο βίντεο, ο γιος του ζευγαριού ενημερώνει τον πατέρα του, ο οποίος είχε μπει εγγυητής στο δάνειό του, ότι θα αναλάβει να τους φιλοξενήσει μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. «Θα σας πάρω εγώ σε μένα στο σπίτι μέχρι να ηρεμήσει εδώ το πράγμα να ‘ρθείτε μετά εδώ, αναλόγως τι θα γίνει», τους λέει.

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Ο ηλικιωμένος, εμφανώς καταβεβλημένος, κρατά το κεφάλι του με τα χέρια, αδυνατώντας να διαχειριστεί το ενδεχόμενο να χάσει το σπίτι που απέκτησε με τόσο κόπο και αποτέλεσε την κατοικία του για πολλά χρόνια.

(Με πληροφορίες από Thesspost.gr)