Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την παρουσίαση νομοθετικού διατάγματος προστασίας των ενοικιαστών στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

Τα προτεινόμενα μέτρα προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών στις εξώσεις ευάλωτων πολιτών.

Η κυβέρνηση καλεί τις κοινοβουλευτικές ομάδες να στηρίξουν το νομοσχέδιο, αν και η έγκρισή του παραμένει αβέβαιη λόγω έλλειψης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ύστερα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε όλη την Ισπανία και οδήγησαν σε επί ημερών διαδηλώσεις για την έξωση μιας 87χρονης από το σπίτι της στη Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε σήμερα την ηλικιωμένη γυναίκα, την Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, πως η κυβέρνησή του εργάζεται «εντατικά» για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών, στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, την προσεχή Τρίτη.

«Χθες, η Μαρικάρμεν έκανε ένα βίντεο και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ιδίως από εμένα να παρουσιάσουμε την προσεχή Τρίτη ένα νομοθετικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες, οι οποίοι επίσης πλήττονται από τη στεγαστική κρίση», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενόψει των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, το 2027.

Advertisement

Advertisement

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου αυτό να επικυρωθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο», συνέχισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, καταγγέλλοντας την πολιτική που ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το οποίο ελέγχει αυτήν τη στιγμή τον δήμο και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», υπογράμμισε.

Maricarmen, tengo un mensaje para ti.



El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre Vivienda.



Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento.… pic.twitter.com/EuHCibJCqf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 27, 2026

Την Τετάρτη η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ οδηγήθηκε σε έξωση από την οικία της με τα πλάνα να προκαλούν σοκ στη χώρα επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, που προβλέπονται επίσης για το 2027. Η αστυνομία έσπασε την πόρτα, για να μπει σε αυτό, ενώ η ηλικιωμένη ΑμΕΑ αναγκάστηκε να φύγει με φορείο.

Η Μαρικάρμεν ζούσε σε αυτό το σπίτι τα τελευταία 70 χρόνια, απ’ όταν το είχε νοικιάσει ο πατέρας της. Όταν πατέρας πέθανε, το συμβόλαιο ενοικίασης πέρασε στο όνομα της μητέρας της Μαρικάρμεν και τελικά στην ίδια. Πρόσφατα όμως η εταιρία που αγόρασε το σπίτι που διαμένει τής ανέβασε το ενοίκιο από 500 στα 1.650 ευρώ!

Η υπόθεση προκάλεσε οργή σε όλη τη χώρα, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν τις τελευταίες μέρες σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Advertisement

Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, με την ονομασία «διάταγμα Μαρικάρμεν», τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και την ενίσχυση των περιορισμών στις εξώσεις.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Αντίστοιχο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.

Advertisement