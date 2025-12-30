Η Ντενίζ Ρίτσαρντς και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Άαρον Φάιπερς, υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στο Λος Άντζελες, λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή του ενοικίου.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του πρώην ζευγαριού υπέβαλε αίτημα έξωσης, το οποίο υπογράφηκε την Παρασκευή από ανώτερο δικαστή του Λος Άντζελες, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Η 54χρονο ηθοποιός και ο Φάιπερς, 53 ετών, φέρεται να χρωστούν το τεράστιο ποσό των 84.000 δολαρίων σε καθυστερημένα ενοίκια.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο εξακολουθεί να ισχύει, η ηθοποιός του Wild Things μετακόμισε από το σπίτι — το οποίο νοίκιαζε με τον τότε σύζυγό της τον Ιούνιο του 2020 — πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με το Page Six.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έλαβε το μέσο ενημέρωσης τον Αύγουστο, η Ρίτσαρντς ενημέρωσε τον πρώην σύζυγό της ότι θα ήταν υπεύθυνος για το ενοίκιο από τον Ιανουάριο μέχρι να μετακομίσει.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού φέρεται να προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Φάιπερςαπό τον Ιούνιο σχετικά με το μη καταβληθέν ενοίκιο. Οι πρώην σύζυγοι κατέβαλαν εγγύηση ύψους 24.000 δολαρίων κατά τη μετακόμιση.

Η Ρίτσαρντς και ο Φάιπερς παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018. Ο Φάιπερς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την πρώην πρωταγωνίστρια του Real Housewives of Beverly Hills τον Ιούλιο, επικαλούμενος ασυμβίβαστες διαφορές. Αργότερα, η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση για προσωρινή περιοριστική εντολή, ισχυριζόμενη σωματική κακοποίηση, η οποία εκδόθηκε στις 17 Ιουλίου. Ο Φάιπερς αρνήθηκε ότι κακοποίησε σωματικά την Ρίτσαρντς.

