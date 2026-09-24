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Η επιχείρηση έξωσης πραγματοποιήθηκε μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες, με την ηλικιωμένη να απομακρύνεται με φορείο και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο λόγω εξάντλησης.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε πολλές ισπανικές πόλεις, με χιλιάδες διαδηλωτές να ζητούν την προστασία της και την αντιμετώπιση του κόστους στέγασης.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε αυξήσει το ενοίκιο σε επίπεδα που υπερέβαιναν τη σύνταξη της Μαρικάρμεν, ενώ η ίδια αρνήθηκε πρόταση του δήμου για διαμονή σε δομή φιλοξενίας.

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Κύμα συμπαράστασης έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα στη Μαδρίτη όπου ζούσε από το 1956. Η έξωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μετά την τέταρτη δικαστική προσπάθεια, ενώ η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σπίτι με φορείο και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο του Samur.

VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT Advertisement Advertisement September 23, 2026

Όπως αναφέρει η Lavanguardia η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε αρκετές ισπανικές πόλεις. Στη Μαδρίτη, περίπου 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Delegación del Gobierno, συγκεντρώθηκαν έξω από το ακίνητο που έχει αγοράσει η Περιφέρεια της Μαδρίτης μέσω της δημόσιας εταιρείας Planifica Madrid, φωνάζοντας μεταξύ άλλων «¡Maricarmen somos todos!» και «Ayuso dimisión».

Στη Βαρκελώνη και στο Οβιέδο πραγματοποιήθηκαν επίσης συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, με συνθήματα όπως «Μαρικάρμεν δεν είσαι μόνη», «Ντροπή» και «Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι».

🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026

Η έξωση μετά από 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι

Η Μαρικάρμεν ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στην περιοχή Retiro της Μαδρίτης για 71 χρόνια. Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2018, όταν το κτίριο πουλήθηκε και το ακίνητο πέρασε τελικά στην Urbagestión.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι το παλιό συμβόλαιο ενοικίασης δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά τις διαδοχικές μεταβιβάσεις του. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, το αρχικό συμβόλαιο είχε υπογραφεί από τον πατέρα της Μαρικάρμεν το 1956, στη συνέχεια πέρασε στη μητέρα της και μετά τον θάνατό της στην ίδια. Τον Μάρτιο του 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δικαίωσε την ιδιοκτησία ως προς τη λήξη της συγκεκριμένης μίσθωσης.

Η νέα ιδιοκτησία είχε προσφέρει στη Μαρικάρμεν τη δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμα, έναντι περίπου 247.000 ευρώ, ποσό που η ίδια δεν μπορούσε να καλύψει. Στη συνέχεια, το ενοίκιο αυξήθηκε από περίπου 500 ευρώ στα 1.650 ευρώ τον μήνα, ενώ η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ.

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Μάλιστα, μια γνωστή συγγραφέας που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη προσφέρθηκε να καλύψει τη διαφορά μεταξύ της σύνταξης και του νέου ενοικίου, όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή από την ιδιοκτησία.

Unas 15.000 personas se han concentrado este miércoles frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid para reclamar que el inmueble sea destinado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada horas antes de la vivienda de Retiro



Aunque los efectivos policiales han… pic.twitter.com/4F3ch0iVwU — EL MUNDO (@elmundoes) September 23, 2026

Η συγκέντρωση έξω από το σπίτι και η επιχείρηση της αστυνομίας

Τις ώρες πριν από την έξωση, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι της 87χρονης, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την απομάκρυνσή της. Η κινητοποίηση ήταν η τέταρτη προσπάθεια έξωσης και αυτή τη φορά η δικαστική εντολή εκτελέστηκε.

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Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετές ώρες, ενώ η αστυνομία απομάκρυνε τους συγκεντρωμένους από το σημείο. Διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων ο Guardian, μετέδωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε και δακρυγόνο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Τελικά, η Μαρικάρμεν βγήκε από το διαμέρισμα με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν. Σύμφωνα με το El País, πέρασε εκεί την πρώτη νύχτα μετά την έξωση, καθώς αντιμετώπιζε εξάντληση, στρες και άγχος που συνδέονταν με όσα είχε περάσει το τελευταίο διάστημα.

La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.



📷 Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu Advertisement September 23, 2026

«Μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά»

Λίγο πριν από την έξωση, η ίδια είχε στείλει μήνυμα στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τη στηρίξουν. Σε βίντεο που καταγράφηκε πριν από την απομάκρυνσή της, είπε:

«Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στο δρόμο. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά. Ακόμα ακούω όλο τον θόρυβό σας. Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλους όσους με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ».

Το συγκεκριμένο μήνυμα μεταδόθηκε ευρέως στα ισπανικά μέσα, καθώς η Μαρικάρμεν απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους ζητώντας τους να συνεχίσουν την προσπάθεια, αλλά με ειρηνικό τρόπο.

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La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.



Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d Advertisement September 23, 2026

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και μετά την έξωση

Μετά την έξωση, οι κινητοποιήσεις δεν σταμάτησαν. Στη Μαδρίτη οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το ακίνητο που η Περιφέρεια έχει αγοράσει στο Chamberí, ζητώντας να παραχωρηθεί στη Μαρικάρμεν. Σύμφωνα με τη Delegación del Gobierno, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 10.000 άνθρωποι.

Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βαρκελώνη και στο Οβιέδο, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ισπανικές πόλεις.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, υποστήριξε ότι η έξωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δικαστικής απόφασης και ότι η Περιφέρεια δεν ήταν αυτή που έλαβε την απόφαση για την απομάκρυνσή της.

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Η ίδια η εταιρεία Urbagestión έχει απορρίψει τον χαρακτηρισμό «fondo buitre» («αρπακτικό fund») και αυτοπαρουσιάζεται ως μικρή επιχείρηση επενδύσεων σε ακίνητα.

Χιλιάδες εξώσεις στην Ισπανία

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις εξώσεις και το κόστος στέγασης στην Ισπανία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο, περίπου 4.000 εξώσεις εκτελέστηκαν μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρότι ο αριθμός τους είχε μειωθεί κατά 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο.

Η ιστορία της 87χρονης έχει πλέον μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από την προστασία ηλικιωμένων και ευάλωτων ενοικιαστών, ενώ η ίδια, μετά την έξωση, αναμένεται να μείνει προσωρινά σε συγγενικό της πρόσωπο, έχοντας απορρίψει πρόταση για δωρεάν θέση σε δομή φιλοξενίας που της προσφέρθηκε από τον δήμο της Μαδρίτης.

Φωτογραφίες: REUTERS

Με πληροφορίες από Lavanguardia,Guardian, El País