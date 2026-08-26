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Από σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ξεκινά σε ολόκληρη τη χώρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής του περιόδου περνά πλέον σε μόνιμη εφαρμογή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας μπορεί να φτάσει, ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών του ωφελούμενου, έως και τα 1.939 ευρώ.

Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού έχει ως στόχο να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες, αλλά και στις προσωπικές επιλογές κάθε ατόμου με αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται η αυτονομία και η δυνατότητα του ίδιου του ωφελούμενου να αποφασίζει για τη ζωή του.

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Το άτομο που εντάσσεται στο πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό του Βοηθό και να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η υποστήριξη που χρειάζεται. Η βοήθεια μπορεί να αφορά την καθημερινότητα και την προσωπική φροντίδα, τις μετακινήσεις, την εργασία, τις σπουδές, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να βιαστούν να καταθέσουν την αίτησή τους κατά τις πρώτες ώρες ή ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Η σειρά με την οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις δεν αποτελεί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα και ο χρόνος υποβολής δεν επηρεάζει ούτε τη μοριοδότηση ούτε την αξιολόγηση.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε τον θεσμό του Προσωπικού Βοηθού, τον εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον δοκίμασε στην πράξη, αξιοποίησε την εμπειρία και τις παρατηρήσεις τόσο των ωφελούμενων όσο και των Βοηθών, προχώρησε στις απαραίτητες βελτιώσεις και κατάφερε να τον μετατρέψει σε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας.

Όπως πρόσθεσε, από την Τετάρτη ξεκινά η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να δοθούν στα άτομα με αναπηρία περισσότερη αυτονομία και περισσότερες επιλογές, ώστε να μπορούν να οργανώνουν την καθημερινότητα και τη ζωή τους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Να έχουν ηλικία από 16 έως 67 ετών, ενώ προβλέπεται ειδική δυνατότητα συμμετοχής έως τα 75 έτη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Να έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή να βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας.

Να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το βασικό εισοδηματικό όριο καθορίζεται στα 35.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.

Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού. Η ίδια προσαύξηση ισχύει και για το πρώτο ανήλικο μέλος, όταν πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο. Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος προβλέπεται προσαύξηση κατά 8.750 ευρώ.

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Η οικονομική αξία της προσωπικής βοήθειας

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ακολουθούν η διαδικασία μοριοδότησης και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε υποψηφίου.

Το ποσό της μηνιαίας προσωπικής βοήθειας καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση και μπορεί να φτάσει στα εξής επίπεδα:

416 ευρώ τον μήνα για μικρή ανάγκη.

831 ευρώ τον μήνα για μέτρια ανάγκη.

1.352 ευρώ τον μήνα για μεγάλη ανάγκη.

1.939 ευρώ τον μήνα για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στο είδος ή το ποσοστό της αναπηρίας. Εξετάζονται επίσης ο βαθμός λειτουργικότητας, οι συνθήκες διαβίωσης και οι πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε υποψηφίου. Με αυτόν τον τρόπο, το επίπεδο βοήθειας που εγκρίνεται επιδιώκεται να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν πιο accurately στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

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