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Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες-φαντάσματα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, στρατολογώντας άτομα με προβλήματα υγείας ως «αχυρανθρώπους» για τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επιχειρηματίες, λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης και ένας ηθοποιός-μοντέλο.

Οι αρχές εντόπισαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες πίσω από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίοι ζούσαν προκλητικά πολυτελή ζωή παρά τις τεράστιες οφειλές των εταιρειών τους προς το κράτος.

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Τεράστιες διαστάσεις έχει η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα της νύχτας, η σύζυγος επιχειρηματία και ένας ηθοποιός-μοντέλο.

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, καθώς φέρεται να στρατολογούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών-φαντασμάτων έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής.

Ο ηθοποιός-μοντέλο φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», λαμβάνοντας από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Πώς δρούσαν οι εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της Αρχής και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στα συγκεκριμένα σημεία είχαν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Για τη λειτουργία τους φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, στο κύκλωμα συνδέονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπερβαίνουν τα 203 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών.

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Η στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη στρατολόγηση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν υποψήφιους «αχυρανθρώπους» κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Οι άνθρωποι αυτοί προσεγγίζονταν και πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να αναλάβουν τυπικά τη διαχείριση εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Σκοπός, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η δημιουργία οφειλών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.

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Οι 4.200 ΑΦΜ και ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Οι επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση είχαν δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του μηχανισμού είχε η διασταύρωση των στοιχείων των εταιρειών και των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, κεντρική θέση στο κύκλωμα φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της εικονικής εκπροσώπησής τους.

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Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ηθοποιός-μοντέλο και επιχειρηματίες της νύχτας στους 18 συλληφθέντες

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται πρόσωπα με γνωστή παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, καθώς και ένας ηθοποιός-μοντέλο.

Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται επίσης η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες που ερευνώνται.

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Βίλες, όπλα, ακριβά ρολόγια και εξωτικά ταξίδια

Την ίδια ώρα, εντύπωση προκαλεί η εικόνα πολυτέλειας που φέρονται να προέβαλλαν ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Φωτογραφίες από εξωτικά ταξίδια, πολυτελείς βίλες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά παρουσίαζαν έναν τρόπο ζωής που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα των εταιρειών που εμφανίζονταν να λειτουργούν μέσω «αχυρανθρώπων».

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και μετρητά.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε έτσι έναν εκτεταμένο μηχανισμό εταιρειών-φαντασμάτων, με χιλιάδες ΑΦΜ και οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

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