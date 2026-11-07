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Το κύκλωμα χρησιμοποίησε χιλιάδες ΑΦΜ και αχυρανθρώπους για να συσσωρεύσει οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Τα μέλη του κυκλώματος στρατολογούσαν ευάλωτα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία τους για τη σύσταση χιλιάδων εικονικών επιχειρήσεων.

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού, τη διαχείριση των εγγράφων και την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων μέσω πλαστών εξουσιοδοτήσεων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με εισαγγελικούς λειτουργούς, κατάφεραν μετά από πολύμηνη έρευνα να χαρτογραφήσουν το δίκτυο και να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς υπεύθυνους πίσω από τη δράση των εταιρειών.

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Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως έναν εκτεταμένο μηχανισμό με εταιρείες-«φαντάσματα» και χιλιάδες ΑΦΜ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, με δραστηριότητα σε δεκάδες μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Ιδιαίτερα σοκαριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να στρατολογούνταν οι άνθρωποι που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και καρκινοπαθείς, τους οποίους προσέγγιζαν έξω από νοσοκομεία και τους έπειθαν, έναντι μικρής αμοιβής, να παραχωρήσουν τα στοιχεία τους.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ μέσα σε διάστημα τριών ετών, δημιουργώντας συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Το δίκτυο των 1.300 αχυρανθρώπων

Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν σε πάνω από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Στην υπόθεση καταγράφονται τουλάχιστον 1.300 φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι, ενώ οι ελεγκτές εντόπισαν περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να κρύβονταν πίσω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας ως τυπικούς διαχειριστές ανθρώπους που στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία συμμετοχή στη λειτουργία τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες παρέμεναν απλήρωτες, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Έψαχναν ανθρώπους έξω από το Θεαγένειο και τον Άγιο Σάββα

Μία από τις πιο σκληρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τη στρατολόγηση των αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον Άγιο Σάββα στην Αθήνα.

Τα άτομα αυτά φέρονται να βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική και προσωπική κατάσταση και να δέχονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανιστούν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών. Στην πραγματικότητα, δεν είχαν γνώση ούτε συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα που εμφανιζόταν στο όνομά τους.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κομβική θέση στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι λογιστές αναλάμβαναν την οργάνωση και τη σύσταση των εταιρειών, καθώς και τη διαχείριση των τυπικών στοιχείων των αχυρανθρώπων.

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Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων που σχετίζονταν με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων από δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι μέσα από πολύμηνες διασταυρώσεις κατάφεραν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να κινούσαν τα νήματα.

Ενδεικτικό της οικονομικής επιφάνειας που φέρονται να είχαν ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είναι και τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, φωτογραφίες από τα οποία αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων μπορούσε να λειτουργεί με τυπικούς ιδιοκτήτες ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να παρέμεναν πίσω από τη βιτρίνα, αφήνοντας πίσω τους χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.