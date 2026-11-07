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Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως το ζήτημα με τις NAVTEX επιλύθηκε, παρά την προηγηθείσα αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο παραμένει στο Ηράκλειο αναμένοντας τον απόπλου του, ενώ οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι οι εργασίες του σκάφους θα προχωρήσουν κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού προγραμματισμού σε ελληνικές και κυπριακές περιοχές.

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«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» δήλωσε στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όσον αφορά στο ζήτημα με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου και τις έρευνες από το Abeille Marengo- με ελληνικές διπλωματικές πηγές να λένε πως «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δε μας αφορά. η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε, σύμφωνα με το Διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαίωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.

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Ο διάλογος είχε ως εξής:

–Καλημέρα σας, πώς είστε;

-Ωωω τι κάνεις πως είσαι, τι νέα ;

-Καλά είμαι τα νέα είναι σε σας

-Τι νέα θέλεις ;

-Ξέρετε, πως εκδόθηκαν οι NAVTEX

-Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά

«Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, τις δύο χώρες τις οποίες αφορά το καλώδιο. Αφού εκδόθηκε η NAVTEX, από την πλευρά της Τουρκίας εκδόθηκε “αντί- NAVTEX”. Και μόνο η έκδοση της “αντί- NAVTEX” οδηγεί στην πράξη στην κατάρριψη των επιχειρημάτων εκείνων που έλεγαν ότι η κυβέρνηση κάνει εκπτώσεις και καθιστά την Τουρκία ρυθμιστή. Διότι αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη, δεν θα χρειαζόταν να εκδώσει “αντί- NAVTEX”» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Αction 24.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονταν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εν όψει του απόπλου του Abeille Marengo από το Ηράκλειο για την πραγματοποίηση των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ.

Το πρωί του Σαββάτου το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία Nexans παρέμενε στο Ηράκλειο, από όπου αναμένεται να αποπλεύσει τα επόμενα 24ωρα. Η εκτίμηση ήταν ότι υπήρχαν έντονες παρασκηνιακές διεργασίες – με γαλλική διαμεσολάβηση- στις οποίες αποδίδεται η όποια καθυστέρηση στον απόπλου, δεδομένου του «πολέμου» NAVTEX και ανακοινώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν παρόν στην περιοχή όπου είναι να γίνουν οι έρευνες (νότια της Καρπάθου). Όσον αφορά στη στρατιωτική παρουσία, η τουρκική πλευρά φαινόταν να τηρεί στάση αναμονής, χωρίς να υπάρχουν πολεμικά της στην επίμαχη ζώνη, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία κινήσεων ανήκει στην ελληνική πλευρά, και ότι το Ηράκλειο απέχει από την περιοχή περισσότερο από ό,τι ο ναύσταθμος του Ακσάζ (οπότε η Τουρκία μπορεί να περιμένει να δει πρώτα το σκάφος να βγαίνει πριν ενδεχομένως βγάλει μονάδες στην περιοχή).

NAVTEX και αντί-NAVTEX για το καλώδιο

Η Ελλάδα εξέδωσε την Παρασκευή τη NAVTEX για την πορεία του Abeille Marengo. Λίγες ώρες μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX. Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι τμήμα της περιοχής που αναφέρεται στην ελληνική βρίσκεται εντός «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», με το ΥΠΕΞ της γείτονος να λέει πως δεν έχει ζητηθεί «άδεια» από την Τουρκία και ότι οι NAVTEX από την Ελλάδα και την Κύπρο «ακυρώθηκαν».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι «οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».