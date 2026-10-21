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«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από την οποία θα ζητηθεί άδεια και έχει ήδη ζητηθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κατά τούτο, εφόσον υπάρξει η αδειοδότηση εκ μέρους της Ελλάδος, η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν, με την σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104,6, με φόντο δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν.

Ως προς το αν υπάρχει διαπραγμάτευση, έστω άτυπη, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είπε «κατηγορηματικά, δεν υπάρχει τέτοια συνεννόηση…δΔεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Πρόκειται για κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες». Επίσης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο. «Δεν προκύπτει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διάθεση να υπάρξει τέτοιου τύπου αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Και καλό θα ήταν να μην υπάρξει, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γαλλικά συμφέροντα και έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν μπορείς να απειλείς ένα έργο, το οποίο έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ταυτόχρονα να θέλεις να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι προφανές αυτό. Εμείς προφανώς και είμαστε έτοιμοι για κάθε περίπτωση. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση».

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Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την κύρωσή του από το λιβυκό κοινοβούλιο, τόνισε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μνημονίου αυτού. Το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ως απολύτως αντικείμενο στο Διεθνές Δίκαιο».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα κινητοποιήσει τους δικούς της μηχανισμούς, έτσι ώστε και να υπάρξει καταγγελία αυτού του μνημονίου, προσθέτοντας πως η Ελλάδα προκήρυξε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, εκεί που είναι το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα συμφέροντα, έχει έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία περνούν, άρα δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δύο επίπεδα. Επίπεδο πρώτο: κινητοποιήθηκε ο μεγαλύτερος μηχανισμός που θα μπορούσε να κινητοποιηθεί. Είχαμε δηλώσεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες από την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις, «διότι η Ελλάδα κινητοποίησε όλους τους συμμάχους και εταίρους της, οπότε θα υπάρχει ομόθυμη στήριξη αυτού του ζητήματος και καταγγελία του μνημονίου. Και το δεύτερο και σημαντικό επίπεδο είναι ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνει πολύ ουσιαστικές ενέργειες για τη μη εφαρμογή, ούτως ή άλλως, και στην πράξη του ανυπόστατου μνημονίου« συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ως προς το αν η Ελλάδα θα μπορούσε να το αποτρέψει, είπε «δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας…Δεν έχουμε να περιμένουμε οτιδήποτε από την κύρωση του μνημονίου. Καλό είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για εθνικές ήττες κτλ., να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφέρουν τον λόγο τους ».