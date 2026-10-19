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Η Μαρία Μαζωνάκη, αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και ξέσπασε δημόσια, τονίζοντας όλοι όσοι έχουν ευθύνη για τον θάνατό του θα λογοδοτήσουν και ότι η οικογένεια δεν θα ησυχάσει μέχρι να βγει όλη η αλήθεια.

Το μήνυμα της Μαρίας Μαζωνάκη

Στο οργισμένο μήνυμά της ανέφερε: «Έχει γίνει σκοπός της ζωής μου να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον αδερφό μου. Θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι έχουν ευθύνη που δεν είναι πια μαζί μας ο Γιώργος. Δεν θα ησυχάσω ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου μέχρι να βγει όλη η αλήθεια.

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Όσο για εκείνους που λοιδόρησαν την οικογένειά μας, και κυρίως την αδερφή μου τη Βάσω και τον γαμπρό μου τον Δημήτρη, ελπίζω σήμερα να έχουν καταλάβει πόσο άδικοι υπήρξαν».

Την ίδια ώρα, νέο υπόμνημα κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του και αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγική υπόθεση.

«Είμαι κανονικός ιατρός», «δεν έχω σχέση με τη θεραπεία του εκλιπόντος», «ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη»: με αυτά τα επιχειρήματα ο γιατρός, που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού, επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα από όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, επιμένοντας ότι ασκεί την κλασική Ιατρική εδώ και δεκαετίες και ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή ή ανάμειξη με τον εκλιπόντα τραγουδιστή.