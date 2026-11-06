Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX για το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο αναλαμβάνει τις εργασίες πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.

Το πλοίο αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο της Κρήτης και να ξεκινήσει τις έρευνες, έχοντας ήδη διαβιβάσει τις απαραίτητες συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Οι εργασίες, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έως τις 6 Μαρτίου 2027, θα διεξάγονται υπό την επιτήρηση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Το ερευνητικό σκάφος υποχρεούται να ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού για την πορεία των εργασιών και τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα εξέδωσε τη NAVTEX για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo, το οποίο αναμένεται ξεκινήσει από σήμερα (06.11.2026) τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Το γαλλικό πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Ηράκλειο της Κρήτης, αναμένεται να αποπλεύσει προκειμένου να αρχίσει τις εργασίες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών από την ελληνική πλευρά. Η εταιρεία που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει ήδη διαβιβάσει τις σχετικές συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η έκδοση της NAVTEX σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.

Advertisement

Advertisement

Δείτε ολόκληρη την ελληνική NAVTEX:

Χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης

ZCZC HA15

061413 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

NNNN

Το «Abeille Marengo» θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του, καθώς και σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες, την περιγραφή των εργασιών, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο αναμένεται να επιχειρεί υπό τη διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος, αλλά και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης και της ασφάλειας των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI)*

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.