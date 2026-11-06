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Θέμα ελάχιστου χρόνου -ωρών ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο- φαίνεται να είναι η έκδοση της Navxtex από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες για να προχωρήσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μέσω καλωδίου που θα ποντιστεί στη θάλασσα.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

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«Το αμέσως προσεχές διάστημα εκτιμούμε, ότι θα εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια και η NAVTEX. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω από τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω», είπε συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ έδωσε διευκρινίσεις και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν:

«Ως προς τα περί άδειας ενημέρωσης, η ερώτηση αυτή πρέπει να έχει απαντηθεί πάνω από 10, 15, 20 φορές τις τελευταίες ημέρες. Αίτημα για άδεια υπεβλήθη μόνο στις ελληνικές αρχές. Η απάντηση εδόθη πριν από λίγο για το χρόνο της έκδοσης της άδειας και από καμία άλλη αρχή. Το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια, είτε ενημέρωση είτε άδεια, όπως έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι άλλο πράγμα από εκεί και πέρα η διαδικασία, η οποία θα ακολουθηθεί από την εταιρεία. Το ξαναλέω, καμία άδεια, κανένα αίτημα για άδεια πουθενά αλλού. Τα έχει απαντήσει όλα αυτά, αναλυτικά, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Αναφέρομαι λέξη προς λέξη σε όσα έχει πει τις προηγούμενες ημέρες.»