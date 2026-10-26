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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτείται μόνο ελληνική άδεια, ενώ χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη Μονή Σινά ως μικροψυχία.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε τον σεβασμό της κυβέρνησης προς τους πρώην πρωθυπουργούς, διαχωρίζοντας τη θέση του Αντώνη Σαμαρά μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.

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Εκτενή αναφορά στη διαλεύκανση των υποθέσεων φοροδιαφυγής της Pizza Fan και των αρτοποιείων «Χωριάτικο» έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση του στους πολιτικούς συντάκτες.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το οικονομικό έγκλημα και να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.

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«Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, έχει αποδώσει κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 πρόσωπα και έχει αποδομήσει 259 εγκληματικές οργανώσεις», τόνισε ο κ. Μαρινάκης ενώ παράλληλα έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής:

«Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να συγκρουστεί με παγιωμένες πρακτικές παρανομίας, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Η νομιμότητα παντού αποτελεί κεντρικό πολιτικό στοίχημα, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη τετραετία, και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γιατί η εποχή που κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να λειτουργούν υπεράνω του νόμου και να πλουτίζουν εις βάρος του Δημοσίου τελειώνει οριστικά.»

Μίλησε επίσης για τις έρευνες που γίνονται στον χώρο του μπάσκετ, εξηγώντας ότι πλέον η υπόθεση έχει πάει στη Δικαιοσύνη και τονίζοντας ότι «στόχος όλων πρέπει να είναι η ταχύτατη ανάκτηση της αξιοπιστίας και του κύρους του αθλήματος.»

«Μικροψυχία της αντιπολίτευσης τα ερωτήματα για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά»

Ερωτηθείς για τα ερωτήματα που θέτουν πολιτικά κόμματα σχετικά με τη συμφωνία με την Αίγυπτο για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι αυτά τα ερωτήματα γίνονται με ξεκάθαρα αντιπολιτευτικό τόνο.

«Αυτός είναι ο ορισμός της μικροψυχίας και μιας αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση, που δεν οδηγεί πουθενά και μία από τις βασικές αιτίες που τα ποσοστά τους παραμένουν κολλημένα εκεί που βρίσκονται. Και θα συνεχίσουν να παραμένουν όσο είναι τόσο μικρόψυχοι και τόσο μίζεροι, ακόμα και σε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να ενώνει και ενώνει όλον τον ελληνισμό», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τοποθετήθηκε επίσης για την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

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«Και αυτή η αντίδραση και όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσονται, όχι απλώς με την Ελλάδα, συντάσσονται με τη νομιμότητα, με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δουν ήττες, για να δικαιολογήσουν την πολιτική τους παρουσία.»

«Άλλο η αίτηση για έκδοση άδειας και άλλο η απλή ενημέρωση»

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για το θέμα των ερευνών που θα γίνουν για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Άδεια για το έργο αυτό ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές Αρχές. Τελεία. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος. Γιατί όταν αιτούμαι αδείας, σημαίνει ότι αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους, που κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί με καμία άλλη χώρα, με καμία άλλη Αρχή πέραν Αρχής ελληνικής», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εστίασε στη διαφορά μεταξύ της άδειας και της ενημέρωσης.

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«Απαντάμε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά ότι δεν θα ζητηθεί καμία άδεια από καμία άλλη Αρχή κανενός άλλου κράτους, πέραν του ελληνικού, και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη σε όλα αυτά τα έργα διαδικασία απλής ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών που μπορούν να σχετίζονται, κάτι που δεν παράγει καμία νομική συνέπεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση στον Κώστα Καραμανλή για το καλώδιο – Τι είπε για Σαμαρά και Μεϊμαράκη

Ερωτηθείς για τη διαφορετική θέση που εξέφρασε χθες από το Πολεμικό Μουσείο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, τόσο για το θέμα του καλωδίου όσο και γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε:

«Σεβόμαστε απολύτως τον πρώην Πρωθυπουργό και ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα λέει και τις παραινέσεις του. Κάθε φορά, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και κρατάω και το κλείσιμο της ομιλίας του, που καλεί τους πάντες, και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε, σε ενότητα και ομοψυχία. Εγώ εκεί θέλω να μείνω.»

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Με αφορμή την παρουσία στην ομιλία Καραμανλή του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι τρεις πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν γυρίσει την πλάτη στην παράταξη.

«Καθόλου δεν έχουν γυρίσει την πλάτη, ούτε ο κύριος Μεϊμαράκης, ο οποίος συναντήθηκε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλής ποτέ δεν έχει πει κάτι εναντίον της παράταξης ή της ενότητάς της. Εκφράζει τις θέσεις του, τις απόψεις του με έναν κόσμιο τρόπο και πάντοτε τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Και ο κύριος Σαμαράς διεγράφη από τη Νέα Δημοκρατία μια εξέλιξη που καθόλου ευχάριστη δεν ήταν, αλλά ήταν αναπόφευκτη. Άρα μην βάζουμε τρεις πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, δύο εκ των οποίων ήταν και πρώην Πρωθυπουργοί, στην ίδια μοίρα ή στο ίδιο τσουβάλι», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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