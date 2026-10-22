Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Απάντηση στην αντιπολίτευση για την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε, την ώρα που σύσσωμη η ΕΕ μιλάει για ένα άκυρο, ανυπόστατο και παράνομο μνημόνιο, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος κάνει λόγο για διπλωματική ήττα.

Advertisement

Advertisement

«Όταν μιλάς για ήττα, ενδεχομένως χωρίς να το καταλάβεις, νομιμοποιείς τη θέση άλλων κρατών η οποία είναι παράνομη και ανυπόστατη», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι «δεν βοηθάει μία τέτοια στάση» σε αυτή την κίνηση-πυροτέχνημα, όπως χαρακτήρισε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ερωτηθείς ειδικά για άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε:

«Η εξωτερική πολιτική, ευτυχώς για τη χώρα, δεν ασκείται με τη μέθοδο ενός “προπονητή της εξέδρας”, η οποία φαίνεται ότι ακολουθείται από την αντιπολίτευση, όχι μόνο για θέματα εσωτερικής αλλά και για θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν και όρια στο πως και που κάνουμε αντιπολίτευση και το κυριότερο όριο είναι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «κανένα απολύτως πολιτικό ζήτημα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη» και τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής έχει επιτύχει σε επτά χρόνια τόσα όσα αθροιστικά δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσουμε να κινούμαστε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και την εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων».