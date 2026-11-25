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Λιάκο, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν υιοθετεί τη λογική της οικογενειακής ευθύνης για τις δημόσιες αναθέσεις.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των απευθείας αναθέσεων, κατηγορώντας τον για υποκριτική στάση σχετικά με το ηθικό πλεονέκτημα.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή του, ο κ.

Μαρινάκης έθεσε κρίσιμα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Τα ερωτήματα αφορούν τη συμμετοχή του κ.

Χατζηγιαννάκη σε εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις και τη συνδιαλλαγή τους με τον Δήμο Στυλίδας.

Τέλος, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία που ανήκουν σε εταιρεία λήπτρια κρατικών πόρων.

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Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα Λιάκου ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θέμα δεν υπάρχει, γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη. Εγώ από την πρώτη στιγμή, μιλώντας και εξ ονόματος της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, είπα ότι δεν είμαι υπερασπιστής κανενός συγγενή. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω για τη μία ή για την άλλη ανάθεση. Κάθε ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς. Κρίνεται ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός που τη δίνει. Αν την έδωσε σε μία εταιρεία που μπορούσε να φέρει τη δουλειά εις πέρας, να ολοκληρώσει το έργο, αν έχει ακολουθηθεί ο τύπος κατά το νόμο και τα σχετικά. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι σε καμία από αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων, τις αναθέσεις δεν σχετίζεται ούτε επαγγελματικά ούτε επιχειρηματικά, ο κ. Λιάκος», είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

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Επίθεση όμως για το θέμα των απευθείας αναθέσεων εξαπέλυσε κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Τσίπρας σε μία από τις τελευταίες του ομιλίες, στο πλαίσιο όλου αυτού του φοβερού και τρομερού αφηγήματος, με το «ηθικόμετρο» στο χέρι, κατά το οποίο ο Πρωθυπουργός δήθεν είναι ο «αρχιερέας της διαφθοράς» και εκείνος είναι τα «καθαρά χέρια», ο Πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων Υπουργών, των κατατμήσεων, του Ποινικού Κώδικα, των αποφυλακίσεων και των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης. Πράγματα πρωτοφανή, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά, Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει όλα αυτά, γιατί πολλά εξ αυτών τα έχει πει, μέρος αυτών, όπως τα παραϋπουργεία Δικαιοσύνης και όσα έγιναν στον Ποινικό Κώδικα τα έχει πει ο ίδιος ο Υπουργός (τους) Δικαιοσύνης. Μέρος, λοιπόν, της κριτικής του κ. Τσίπρα: Γιατί δηλαδή είναι «αρχιερέας» ο Πρωθυπουργός; Ποιοι είναι οι «ιερείς»; Ένας εκ των «ιερέων» ήταν και ο κ. Λιάκος για μία υπόθεση όπου η κατηγορία είναι οικογενειακή ευθύνη. Την επόμενη μέρα βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα για τον κ. Χατζηγιαννάκη και η απάντηση ουσιαστικά που δίνει ο ίδιος ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ είναι ότι εγώ έχω αποχωρήσει από την εταιρεία το 2014. Υπάρχει μια διαφορά με τον κ. Λιάκο. Ο κ. Λιάκος δεν ήταν καν σε αυτές τις εταιρείες. Εγώ δεν πάω να κάνω συμψηφισμό σε καμία περίπτωση», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Εμείς θεωρούμε ότι ούτε στην μια ιστορία ούτε στην άλλη ιστορία υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αλλά πώς γίνεται να σε ενοχλούν οι απευθείας αναθέσεις των άλλων, των συγγενών των άλλων κομμάτων και να μην έχεις πρόβλημα με τις απευθείας αναθέσεις των συγγενών των δικών σου;».

Λίγες ώρες μετά την πρωινή του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε με σκληρή ανακοίνωση βάλλοντας εκ νέου κατά του προέδρου της ΕΛΑΣ και θέτοντας ερωτήματα για τα οποία απαιτούνται απαντήσεις, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

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1. Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του;

2. Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%;

3. Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο;

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4. Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;

Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα:

Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;

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Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές.

Για τριγωνικές συναλλαγές μιλάει ο Δουδωνής

Να δώσει εξηγήσεις αμεσα ο κ Τσίπρας για όλα όσα αποκαλύπτονται με τον κύριο Χατζηγιαννάκη ζήτησε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνης μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Ολα αυτά που ήρθαν στο φώς είναι τριγωνικές συναλλαγές και απαιτούνται άμεσες απαντήσεις τόνισε ο κ Δουδωνης

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