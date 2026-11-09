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Η τουρκική αντιNavtex δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, καθώς αποτελεί επανάληψη γνωστών ισχυρισμών της τουρκικής πλευράς.

Η ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή αιτήματος άδειας.

Το έργο της διασύνδεσης συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, χωρίς να υπάρξει καμία παρέμβαση ή όχληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Τη σταθερή θέση της χώρας ότι άδεια για τις έρευνες και τον ποντισμό του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έδωσαν μόνο οι ελληνικές και κυπριακές αρχές και ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ. εξηγώντας παράλληλα ότι «είναι άλλο η άδεια και άλλο η ενημέρωση».

Επίσης ξεκαθάρισε ότι η τουρκική αντιNavtex δεν μεταβάλλει το ισχύον νομικό καθεστώς, «είναι η επανάληψη γνωστών τουρκικών ισχυρισμών που δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα», τόνισε στη συνέχεια ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα της ρηματικής διακοίνωσης από τη γαλλική προς την τουρκική πλευρά εξηγώντας ότι «είναι άλλο η άδεια και άλλο η ενημέρωση».

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«Η ρηματική διακοίνωση είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνύματος μεταξύ κρατών. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών», υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε -απαντώντας και σε ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης:

«Η γραπτή ενημέρωση της Τουρκίας, χωρίς την εμπλοκή της Ελλάδας, δεν συνιστά στην πράξη αίτημα αδείας όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, αίτημα άδειας η γαλλική εταιρεία υπέβαλε προς τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, αναγνωρίζοντας αντιστοίχως τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «το έργο προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διαδικασία αδειοδότησης προχώρησε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τίποτα διαφορετικό από αυτό που είχε προαναγγελθεί από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από τη Γαλλία δεν έχει συμβεί».

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν παρέμβαση των ΗΠΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «τουλάχιστον προς την Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε καν όχληση από κάποιο άλλο τρίτο κράτος ή από τις ΗΠΑ» ενώ ερωτηθείς για το αν υπήρξε κάποια επικοινωνία μεταξύ του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Φιντάν, είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι για επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Παράλληλα άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση που όπως είπε «κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική τις τελευταίες ημέρες, μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν είναι όλα τα θέματα, θέματα κομματικής αντιπαράθεσης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.